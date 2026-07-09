El Grau de Gandia acogerá este domingo un espectáculo de danzas tradicionales valencianas
Será en la plaza de la Marina a cargo de la Escola de Danses de Xàtiva y el Grup de Danses La Delicà de Gandia
La plaza de la Marina, en el Grau de Gandia, coincidiendo con las fiestas de la barriada, acogerá este domingo, a las 19.30 horas, un espectáculo de danzas tradicionales valencianas a cargo de la Escola de Danses de Xàtiva y el Grup de Danses La Delicà de Gandia.
La actuación se enmarca dentro de la XXIII Campaña de Conciertos de Intercambios Musicales, patrocinada por el Institut Valencià de Cultura, y corresponde a la vuelta de la actuación que tuvieron ambos grupos el pasado 24 de mayo en la capital de la Costera. El acto cuenta con la colaboración de los Departamentos de Cultura y de Turismo del Ayuntamiento de Gandia.
La Escola de Danses de Xàtiva fue fundada en 1978, y se ha dedicado a la recuperación y divulgación de la danza tradicional con bailes de Xàtiva y de la Costera. Todo ese trabajo se ha reflejado en tres discos de larga duración y la publicación del libro "Les mil i una fonts". Participa en el Corpus setabense, ya ha recuperado varios de sus bailes.
El Grup de Danses La Delicà de Gandia se fundó en 2015, gracias a personas que sentían la necesidad de recuperar, mantener y transmitir las danzas tradicionales valencianas. A lo largo del año participa en el Corpus de Gandia y del Grau, además de numerosas actuaciones, fiestas populares y "saraos". Organiza la Dansà del Centre Històric de Gandia y el Sarao de Tardor, espacios abiertos donde la gente se reúne para bailar, compartir y hacer comunidad, y que se celebran el último sábado de octubre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una violinista de Tavernes de la Valldigna hace historia al convertirse en la segunda española que gana un prestigioso concurso en Polonia
- Oliva captura 27 jabalíes en una sola noche: 'Si no hubiéramos instalado las jaulas, estarían dentro de las casas
- Dos policías rescatan a tres adolescentes con dificultades para salir del mar en Gandia
- Así será la nueva zona de ocio del parque Clot de la Mota en la playa de Gandia: con 'food-trucks' y apertura en octubre
- La Safor se blinda ante la alerta roja: Piscinas gratuitas en Gandia, suspensión de actividades al aire libre en Oliva o cancelación de procesiones en Tavernes
- Un incendio en la terraza de una vivienda moviliza a los bomberos en Tavernes de la Valldigna
- Un juzgado obliga al Ayuntamiento de Gandia a facilitar al PP el acceso al Libro de Decretos para ejercer su labor de control y fiscalización
- Llegan las fiestas del Grau de Gandia 2026: consulta la programación