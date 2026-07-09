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El Grau de Gandia acogerá este domingo un espectáculo de danzas tradicionales valencianas

Será en la plaza de la Marina a cargo de la Escola de Danses de Xàtiva y el Grup de Danses La Delicà de Gandia

Una actuación de danzas populares valencianas en el paseo del puerto.

Una actuación de danzas populares valencianas en el paseo del puerto. / Levante-EMV

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Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

La plaza de la Marina, en el Grau de Gandia, coincidiendo con las fiestas de la barriada, acogerá este domingo, a las 19.30 horas, un espectáculo de danzas tradicionales valencianas a cargo de la Escola de Danses de Xàtiva y el Grup de Danses La Delicà de Gandia.

La actuación se enmarca dentro de la XXIII Campaña de Conciertos de Intercambios Musicales, patrocinada por el Institut Valencià de Cultura, y corresponde a la vuelta de la actuación que tuvieron ambos grupos el pasado 24 de mayo en la capital de la Costera. El acto cuenta con la colaboración de los Departamentos de Cultura y de Turismo del Ayuntamiento de Gandia.

La Escola de Danses de Xàtiva fue fundada en 1978, y se ha dedicado a la recuperación y divulgación de la danza tradicional con bailes de Xàtiva y de la Costera. Todo ese trabajo se ha reflejado en tres discos de larga duración y la publicación del libro "Les mil i una fonts". Participa en el Corpus setabense, ya ha recuperado varios de sus bailes.

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El Grup de Danses La Delicà de Gandia se fundó en 2015, gracias a personas que sentían la necesidad de recuperar, mantener y transmitir las danzas tradicionales valencianas. A lo largo del año participa en el Corpus de Gandia y del Grau, además de numerosas actuaciones, fiestas populares y "saraos". Organiza la Dansà del Centre Històric de Gandia y el Sarao de Tardor, espacios abiertos donde la gente se reúne para bailar, compartir y hacer comunidad, y que se celebran el último sábado de octubre.

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