El Grau de Gandia acogerá este domingo un espectáculo de danzas tradicionales valencianas

La plaza de la Marina, en el Grau de Gandia, coincidiendo con las fiestas de la barriada, acogerá este domingo, a las 19.30 horas, un espectáculo de danzas tradicionales valencianas a cargo de la Escola de Danses de Xàtiva y el Grup de Danses La Delicà de Gandia.

La actuación se enmarca dentro de la XXIII Campaña de Conciertos de Intercambios Musicales, patrocinada por el Institut Valencià de Cultura, y corresponde a la vuelta de la actuación que tuvieron ambos grupos el pasado 24 de mayo en la capital de la Costera. El acto cuenta con la colaboración de los Departamentos de Cultura y de Turismo del Ayuntamiento de Gandia.

La Escola de Danses de Xàtiva fue fundada en 1978, y se ha dedicado a la recuperación y divulgación de la danza tradicional con bailes de Xàtiva y de la Costera. Todo ese trabajo se ha reflejado en tres discos de larga duración y la publicación del libro "Les mil i una fonts". Participa en el Corpus setabense, ya ha recuperado varios de sus bailes.

Noticias relacionadas

El Grup de Danses La Delicà de Gandia se fundó en 2015, gracias a personas que sentían la necesidad de recuperar, mantener y transmitir las danzas tradicionales valencianas. A lo largo del año participa en el Corpus de Gandia y del Grau, además de numerosas actuaciones, fiestas populares y "saraos". Organiza la Dansà del Centre Històric de Gandia y el Sarao de Tardor, espacios abiertos donde la gente se reúne para bailar, compartir y hacer comunidad, y que se celebran el último sábado de octubre.