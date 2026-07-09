Llega a Gandia la 47 edición del Torneo Internacional Orysol

El Club de Tenis de Gandia acogió ayer la presentación de la 47.ª edición del Torneo Internacional Orysol, que se disputará del 12 al 19 de julio. Se trata de una de las competiciones de tenis más emblemáticas del calendario deportivo europeo y de una cita plenamente consolidada que volverá a reunir en la ciudad a jóvenes promesas del tenis internacional.

En el acto estuvieron el alcalde, José Manuel Prieto; el regidor de Deportes, Jesús Naveiro; el presidente de la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana, José Francisco Caudet; el presidente del Club de Tenis de Gandia, José Luis Bermejo; y la presidenta del Club de Tenis de Dénia, Elsa Bordehore, entre otras autoridades y representantes deportivos.

Durante su intervención, el alcalde destacó la importancia que tiene el Orysol para la proyección nacional e internacional de Gandia. «Este circuito nos sitúa en el mapa internacional del tenis de alto nivel, refuerza nuestra imagen como ciudad deportiva y saludable y contribuye a consolidar la alianza estratégica entre turismo y deporte», afirmó.

Prieto recordó que Gandia cuenta con un sólido tejido deportivo formado por más de 50 clubes y un calendario anual que incluye cerca de medio centenar de grandes acontecimientos deportivos, capaces de atraer decenas de miles de visitantes entre participantes y acompañantes.

En este sentido, señaló que el Orysol constituye una de las citas más destacadas del verano y un importante atractivo para las personas que visitan la ciudad durante la temporada estival.

El alcalde también puso en valor la trayectoria y el trabajo desarrollado por el Club de Tenis de Gandia, una entidad con más de 1.100 socios que continúa mejorando sus instalaciones y consolidándose como un referente deportivo.

Por su parte, el regidor de Deportes, Jesús Naveiro, subrayó que el torneo permitirá volver a disfrutar a Gandia de algunos de los jugadores con mayor proyección del panorama internacional, siguiendo la tradición de una competición por la cual han pasado figuras como Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, David Ferrer o Juan Carlos Ferrero en los inicios de sus carreras deportivas.

La edición de este año contará con más de un centenar de participantes procedentes de veinte países, hecho que confirma el carácter internacional del torneo y su capacidad para atraer talento deportivo de primer nivel. Muchos de estos jugadores se encuentran entre los mejores clasificados del ranking ATP y representan el futuro inmediato del tenis mundial, y competirán por unos premios que ascienden a 30.000 dólares.

Desde la federación valenciana Caudet destacó la extraordinaria trayectoria del circuito, considerado el más longevo de Europa dentro de su categoría, así como su papel en la formación y proyección de jóvenes tenistas que posteriormente consiguen posiciones destacadas en el circuito profesional.

Por su parte, Bermejo agradeció el apoyo institucional y la implicación de todas las entidades que hacen posible la celebración del torneo, al mismo tiempo que animó la ciudadanía a disfrutar de una competición que ya forma parte de la identidad deportiva de la ciudad. Entre las novedades de esta edición destacó la celebración de las semifinales y, previsiblemente, también de la final en horario nocturno, una iniciativa destinada a favorecer la asistencia de público y mejorar la experiencia de los aficionados.

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La presidenta del Club de Tenis de Dénia, Elsa Bordehore, incidió en la importancia del circuito para el tenis valenciano y para la promoción de la Comunitat Valenciana como destino deportivo, destacando la colaboración entre las diferentes sedes que integran el circuito.