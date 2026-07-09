Modestia Aparte, cabeza de cartel de la 11 ª edición de Strong People

El concierto solidario Strong People llega a su undécima edición. El jardón de la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós de Gandia acogerá el 19 de septiembre esta iniciativa organizada por la Farmacia del Paseo 24 horas con la colaboración del Ayuntamiento de Gandia y la Fundación IN.

El grupo Modestia Aparte será el encargado de encabezar el cartel de esta cita ya consolidada dentro de la programación solidaria y cultural de la ciudad. Las entradas se pondrán a la venta el próximo 16 de julio a partir de las 19:00 horas en la citada farmacia con un precio de 30 euros, que, además, incluirá la camiseta solidaria de esta edición. Con el objetivo de facilitar el acceso al mayor número posible de personas, se ha establecido un máximo de seis entradas por comprador.

Además, se mantendrá la modalidad de colaboración a través de la denominada «camiseta Fila Cero», destinada a aquellas personas que deseen contribuir con la causa aunque no puedan asistir al concierto.

Los fondos recaudados se destinarán a seguir impulsando proyectos de humanización de los espacios oncológicos del Hospital Francesc de Borja de Gandia, una línea de actuación que Strong People y la Fundación IN desarrollan desde hace años.

La nueva edición se ha presentado esta mañana con la presencia de la concejala de Cultura, Balbina Sendra; la representante de la Fundación IN, Rocío Nogueroles; el responsable de la Farmacia del Paseo 24 Horas, Jesús Herráiz, y la representante de Strong People, Silvia Riera.

Durante su intervención, Silvia Riera ha agradecido la colaboración municipal y ha destacado la importancia de poder celebrar de nuevo el concierto en el Jardín de la Marquesa, un espacio que califica de «mágico» para la organización. Además, recuerda que la iniciativa alcanza ya su undécima edición gracias al apoyo de entidades, empresas colaboradoras y ciudadanía.

Por su parte, Balbina Sendra ha puesto en valor la trayectoria de Strong People y la labor solidaria que desarrolla en beneficio de la sociedad gandiense. Sendra destaca que el consistorio mantiene su compromiso con esta iniciativa tanto por su vertiente social como por la calidad de la propuesta cultural que aporta cada año a la programación de la ciudad.

Diseño de la camiseta

Durante la presentación también se ha dado a conocer el diseño de la camiseta oficial de esta edición, obra de José Ramón Borràs, profesor del IES Maria Enríquez. El diseñador ha explicado que la propuesta se inspira en las tipografías del jazz y de la música de las décadas de los años 50 y 60 y utiliza los colores rojo y negro sobre fondo blanco, una combinación que ya identifica la tradicional «marea blanca» de Strong People.

La pasada edición logró recaudar más de 41.000 euros, una cifra que la organización espera volver a alcanzar gracias al apoyo de la ciudadanía y de las empresas colaboradoras.

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La programación de la jornada comenzará con la apertura de puertas a las 19:30 horas. A continuación, habrá una sesión de DJ y la actuación del grupo local Sin Comentarios (20:15 horas), antes del concierto principal de Modestia Aparte, previsto para las 22:30 horas. Como en ediciones anteriores, los asistentes también dispondrán de servicio de restauración durante toda la velada.