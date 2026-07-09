Los Moros i Cristians de Oliva calientan motores con la presentación de cargos y el Concert de Festes

La Federació de Moros i Cristians de Oliva inicia los actos de la semana festera este sábado con la presentación oficial de cargos, en el castillo ubicado en el Parc de l’Estació y que marca el arranque oficial de los días grandes de estas celebraciones, declaradas de interés autonómico. Recientemetnte se presentó el libro de fiestas, el cartel anunciador y la pregonera, La Maria. Las fiestas irán del 16 al 19 de julio.

El sábado a las 19.30 horas será la concentración de festeros en la plaza del ayuntamiento para proceder, junto a las autoridades municipales, a la recogida de los capitanes y embajadores del 2026 de las filades Mosqueters por el bando cristiano y Marràqueix por el bando moro.

A las 22 horas en el castillo festero empezará la presentación de cargos, entre ellos la capitana cristiana Rosana Llopis Pous de la filà Mosqueters junto a su embajadora Andrea García Catalá, y el capitán moro José Mañó Mascarell y su embajador Miquel Mengual Pascual de la Filà Marràqueix. También se presentará el abanderado de la federación Joan Benito Ramos de la filà Marràqueix, así como a los abanderados y abanderadas de las doce filades festeras además de presidentes y presidentas de todas ellas.

La jornada concluirá con la cena de confraternización en el aparcamiento del polideportivo, amenizada por música de charanga hasta la madrugada.

Concert de Festes

Por otra parte, la Banda Sinfónica de la Associació Artístico Musical de Oliva celebrará este domingo, 12 de julio, desde las 20.30 horas en la Plaça de la Bassa del centro histórico, junto a la futura Casa de Cultura Salvador Cardona, el tradicional Concert de Festes. Estará acompañada de nuevo por la Colla Sarabanda de Dolçainers i Tabaleters. Se trata de la XXII edición con el apoyo de las Concejalías de Música y Fiestas.