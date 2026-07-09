Piles inspira a Janmi Pace para publicar un 'thriller' entre naranjos con intriga, lucha de clases y ambientado a principios del siglo XX

La localidad de Piles y un crimen cometido, al parecer, por un antepasado lejano de su familia política, han inspirado a Juan Miguel Sastre, un madrileño de 45 años afincado en Palma de Mallorca, para publicar su última novela. Es un "thriller" que lleva por título "En el corazón de Piles", y ha sido autoproducida por él mismo.

El autor, que publica bajo el pseudónimo de Janmi Pace, sitúa la trama en el Piles de principios del siglo XX. La obra refleja cómo era la sociedad de la época, así como las tradiciones y la cultura autóctona. Además, hace referencia a otros municipios vecinos como Gandia, Oliva y Miramar.

Sastre es ingeniero informático. Está casado y tiene dos hijas. Los vínculos con Piles vienen porque la madre de su mujer es de esta localidad, y todos los veranos pasan una temporada de vacaciones, "en el pueblo, no en la playa", matiza. El año pasado, en uno de esas tardes de verano, "y también con una ola de calor", recuerda, le hablaron de unas rencillas entre dos familias que acabaron desencadenando un crimen.

A partir de aquí Sastre empezó a tejer una trama de misterio. Combinó la tradición oral con una minuciosa investigación documental y bibliográfica para recrear la sociedad, las costumbres y el paisaje de la época. Todos los nombres están cambiados para proteger la privacidad.

El hecho de autopublicar, explica Sastre, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entre estos últimos es que toda la campaña de publicidad depende de él mismo, por lo que debe multiplicarse en las redes sociales. Además, el libro tiene un vídeo promocional y hasta una banda sonora.

Su primera obra fue «El fin de tu mundo», una novela de ciencia ficción que, a diferencia de las distopías, persigue un fin utópico bajo los cánones de la Space Opera. Es además una historia de superación inspirada en su hija, que tiene hipoacusia, una pérdida de la capacidad auditiva.

Entre sus aficiones está el diseño gráfico, pintar, videojuegos, deporte y por supuesto, escribir y leer, algo que hace desde la adolescencia. Sus géneros preferidos son la ciencia ficción y la fantasía épica.

En esta segunda novela, con 212 páginas, comenta Sastre, tiene un ritmo narrativo similar a "La asistenta", de Freida McFadden, con capítulos cortos y adictivos. Campos de naranjos, un matrimonio concertado, un amor prohibido, un triángulo amoroso y las marcadas diferencias de clases sociales de entonces son los ingredientes que mueven la trama.

En definitiva una red de intrigas, lucha de clases y suspense psicológico, "que mantendrá al lector conteniendo la respiración hasta la última página", asegura el autor.

El libro está autopublicado en Amazon con la ayuda de un sello editorial, en papel y digital. Está a la venta en la web por 12 euros en su versión en papel y 3 euros en la versión Kindle, disponible al instante. Por ahora no hay cerrada ninguna presentación en Piles, aunque el autor reconoce que le gustaría organizar algún evento este verano en colaboración con el ayuntamiento.