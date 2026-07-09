Renfe inicia las obras de modernización y mejora de la accesibilidad de la estación de Xeraco

Renfe ha iniciado las obras de modernización y mejora de la accesibilidad de la estación de Xeraco para reforzar la funcionalidad, las facilidades de acceso y la calidad del servicio, ofreciendo a las personas viajeras un entorno más moderno y confortable. El proyecto, que se enmarca en el plan A Punto, cuenta con un presupuesto de 154.655 euros.

En esta estación, según informaron fuentes de la compañía a través de un comunicado, se llevará a cabo una actuación global centrada en la mejora de accesos, la actualización del vestíbulo, la renovación de elementos de fachada y ventanas, y la modernización de los andenes, con el fin de reforzar la accesibilidad y adecuar el edificio a los estándares actuales.

Entre otros trabajos la compañía sustituirá barandillas y pasamanos; se instalarán nuevas luminarias y rejas nuevas, así como un nuevo techo. También se reorganizará la barrera de seguridad de vidrio para que el acceso a los aseos se realice únicamente tras superar los tornos y se sustituirá el vallado deteriorado, entre otras actuaciones.

La estación de Xeraco pertenece a la línea C1 de Cercanías del Núcleo de València. Por ella pasan cada día 69 trenes y 1.800 viajeros.

En toda España la inversión total prevista para este plan, que se desarrollará en 110 estaciones durante 18 meses, entre 2026 y 2027, es de 24,8 millones de euros. En València cuenta con una inversión total de 3,2 millones de euros para obras rápidas en 15 estaciones del núcleo de Cercanías de València. El coste de cada actuación oscilará entre los 100.000 y los 500.000 euros.

Mejoras visibles a corto plazo

El plan A Punto identifica, prioriza y programa intervenciones que generen mejoras significativas en el corto plazo y un alto retorno en la percepción sobre la calidad del servicio por parte de las personas usuarias. El resultado de estas actuaciones es un aumento de los estándares de calidad, y una mejora de la accesibilidad y confort de las estaciones.

Para la valoración, elección y priorización de las actuaciones a realizar, se tiene en cuenta el impacto en viajeros beneficiados, el nivel de urgencia, la complejidad técnica de los trabajos y la duración de estos, así como la posibilidad de ejecución estandarizada en varias estaciones.