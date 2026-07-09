Renfe inicia las obras de modernización y mejora de la accesibilidad de la estación de Xeraco
El proyecto cuenta con un presupuesto de 154.655 euros
Las actuaciones buscan mejorar el acceso para los viajeros y el confort de las instalaciones
Renfe ha iniciado las obras de modernización y mejora de la accesibilidad de la estación de Xeraco para reforzar la funcionalidad, las facilidades de acceso y la calidad del servicio, ofreciendo a las personas viajeras un entorno más moderno y confortable. El proyecto, que se enmarca en el plan A Punto, cuenta con un presupuesto de 154.655 euros.
En esta estación, según informaron fuentes de la compañía a través de un comunicado, se llevará a cabo una actuación global centrada en la mejora de accesos, la actualización del vestíbulo, la renovación de elementos de fachada y ventanas, y la modernización de los andenes, con el fin de reforzar la accesibilidad y adecuar el edificio a los estándares actuales.
Entre otros trabajos la compañía sustituirá barandillas y pasamanos; se instalarán nuevas luminarias y rejas nuevas, así como un nuevo techo. También se reorganizará la barrera de seguridad de vidrio para que el acceso a los aseos se realice únicamente tras superar los tornos y se sustituirá el vallado deteriorado, entre otras actuaciones.
La estación de Xeraco pertenece a la línea C1 de Cercanías del Núcleo de València. Por ella pasan cada día 69 trenes y 1.800 viajeros.
En toda España la inversión total prevista para este plan, que se desarrollará en 110 estaciones durante 18 meses, entre 2026 y 2027, es de 24,8 millones de euros. En València cuenta con una inversión total de 3,2 millones de euros para obras rápidas en 15 estaciones del núcleo de Cercanías de València. El coste de cada actuación oscilará entre los 100.000 y los 500.000 euros.
Mejoras visibles a corto plazo
El plan A Punto identifica, prioriza y programa intervenciones que generen mejoras significativas en el corto plazo y un alto retorno en la percepción sobre la calidad del servicio por parte de las personas usuarias. El resultado de estas actuaciones es un aumento de los estándares de calidad, y una mejora de la accesibilidad y confort de las estaciones.
Para la valoración, elección y priorización de las actuaciones a realizar, se tiene en cuenta el impacto en viajeros beneficiados, el nivel de urgencia, la complejidad técnica de los trabajos y la duración de estos, así como la posibilidad de ejecución estandarizada en varias estaciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una violinista de Tavernes de la Valldigna hace historia al convertirse en la segunda española que gana un prestigioso concurso en Polonia
- Oliva captura 27 jabalíes en una sola noche: 'Si no hubiéramos instalado las jaulas, estarían dentro de las casas
- Dos policías rescatan a tres adolescentes con dificultades para salir del mar en Gandia
- Así será la nueva zona de ocio del parque Clot de la Mota en la playa de Gandia: con 'food-trucks' y apertura en octubre
- La Safor se blinda ante la alerta roja: Piscinas gratuitas en Gandia, suspensión de actividades al aire libre en Oliva o cancelación de procesiones en Tavernes
- Un incendio en la terraza de una vivienda moviliza a los bomberos en Tavernes de la Valldigna
- Un juzgado obliga al Ayuntamiento de Gandia a facilitar al PP el acceso al Libro de Decretos para ejercer su labor de control y fiscalización
- Llegan las fiestas del Grau de Gandia 2026: consulta la programación