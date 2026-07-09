Dónde ver el España-Bélgica en la Safor: los municipios con pantallas gigantes este viernes

España volverá a ilusionarse este viernes, a partir de las 21:00 horas, con su duelo de cuartos de final frente a Bélgica. La última vez que la selección española superó esta ronda fue en 2010, un año inolvidable en el que conquistó el primer y, hasta la fecha, único Mundial de su historia.

Dieciséis años después, la afición sueña con que la historia vuelva a repetirse y el combinado nacional dé un nuevo paso hacia la gloria. Los ayuntamientos se han volcado con esta fase y, por ello, son muchos los municipios que han anunciado la instalación de pantallas gigantes para poder disfrutar de este encuentro.

Villalonga ha animado a sus vecinos y vecinas a presenciar este encuentro en la Casa de la Cultura, donde los asistentes podrán animar a la Selección a través de una pantalla LED gigante.

L'Alqueria de la Comtessa también instalará este viernes una pantalla gigante para seguir en directo el partido en el campo de fútbol de la localidad. El consistorio anima a los seguidores a ponerse la camiseta y a cenar junto al resto de vecinos en un ambiente inolvidable.

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Los vecinos y vecinas de Tavernes de la Valldigna, por su parte, podrán presenciar el encuentro a través de la pantalla instalada en el Passeig.