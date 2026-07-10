El barrio gandiense de Beniopa reparte este año sus fiestas patronales en dos fines de semana

El presidente de la Junta de Distrito de Beniopa, en Gandia, Jesús Naveiro, acompañado por la presidenta de la asociación vecinal, Laura Morant, y la presidenta de la Associació de Dones de Beniopa, Berta Sanz, presentaron esta mañana la programación de las fiestas patronales, que se desarrollarán durante dos fines de semana consecutivos con el objetivo de fomentar la participación vecinal.

Naveiro destacó que este año las celebraciones incorporan una importante novedad con la recuperación de la festividad de la Mare de Déu dels Desemparats, que se suma a la recuperación del patrón de Beniopa, el Cristo de Empar, impulsada el año pasado con la creación de su cofradía. De este modo, las fiestas continúan reforzando sus tradiciones y ampliando su programación.

"Estamos de enhorabuena porque continuamos recuperando nuestras tradiciones y fortaleciendo unas fiestas que son un referente para Beniopa y para toda Gandia", afirmó el concejal, y agradeció el trabajo de las asociaciones y de la comisión de fiestas.

La programación arrancará este sábado, 11 de julio, con una partida de raspall organizada por los festeros de la Magdalena en la calle Església a partir de las 18 horas, con la participación de los equipos de Daimús y Rafelcofer.

Las fiestas continuarán el jueves 16 de julio con la tradicional víspera o fiesta del Tio Rorro, una jornada que tendrá como acto destacado la cena vecinal organizada con la colaboración de las asociaciones de vecinos y de mujeres.

Posteriormente, el programa festivo se desarrollará durante dos fines de semana. El sábado 18 se celebrará la festividad de Santa Maria Magdalena, patrona de Beniopa; el domingo 19 tendrá lugar la fiesta de Sant Lluís Gonçaga. El segundo fin de semana empezará el viernes 24 con la festividad de Crist de l'Empar, continuará el sábado 25 con la celebración del Cor de Jesús y concluirá el domingo 26 con la festividad de la Mare de Déu dels Desemparats.

Naveiro resaltó el esfuerzo realizado para reforzar la programación musical. "Hemos hecho un salto cualitativo con la contratación de grandes orquestas y discomóviles que atraerán mucho de público", señaló. Así mismo, destaca el incremento del número de festeros y el aumento de la aportación económica municipal destinada a potenciar unas celebraciones que "queremos que continúen creciendo y evolucionando".

Por su parte, Laura Morant puso en valor el papel de las fiestas como elemento fundamental de cohesión social y preservación de la identidad colectiva. La presidenta de la asociación de vecinos señaló que estas celebraciones favorecen la convivencia, refuerzan los vínculos vecinales y permiten integrar las personas recién llegadas.

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Finalmente, Berta Sanz animó a participar en la tradicional cena vecinal del Tio Rorro, que se celebrará el 16 de julio en la plaza. Como novedad este año se organizará un concurso de tortillas en sustitución del tradicional de bonito. Además, la Associació de Dones repartirá tickets entre sus asociadas para facilitar la participación y contribuir a llenar la plaza en una de las citas más populares del programa festivo.