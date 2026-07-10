Compromís per Almoines propone que el municipio se adhiera al plan Vive de la Generalitat y construya viviendas para jóvenes

Las concejalas de Compromís per Almoines Júlia Llorca, Eva Martínez y Sabrina Pellicer han registrado un escrito donde solicitan al gobierno local que el municipio se adhiera al plan Vive de la Generalitat, una herramienta autonómica diseñada para la promoción de vivienda pública mediante la movilización de suelo local.

La propuesta de Compromís, según explicaron en un comunicado, se centra en un solar de propiedad municipal, que actualmente se usa como aparcamiento, de aproximadamente 400 metros cuadrados situado en la calle de Pere d'Íxer. Desde la formación consideran que esta parcela "reúne las condiciones urbanísticas ideales para proyectar un edificio de viviendas protegidas destinadas, de manera prioritaria, al alquiler para los jóvenes de Almoines".

Desde Compromís explican que "el acceso a la vivienda es una misión imposible para la gente joven de nuestro pueblo". En este sentido, advierten que la falta de una oferta de alquiler a precios razonables está obligando muchos jóvenes a irse hacia localidades vecinas, con riesgo de pérdida de tejido social y demográfico que esto comporta para el futuro de Almoines. «El ayuntamiento no puede quedarse de brazos cruzados; disponemos del suelo y existen planes autonómicos para financiarlo, solo hace falta voluntad política y gestión», señalan desde el grupo municipal.

El escrito registrado pide formalmente al equipo de gobierno un estudio de viabilidad técnica por parte de los servicios municipales sobre el solar de la calle de Pere de Íxer; la apertura de contactos con la Conselleria de Vivienda para evaluar las condiciones de sumarse al plan y el compromiso firme de blindar estas futuras viviendas para el alquiler joven.

Respuesta del alcalde

Al respecto el alcalde, Joan Cardona, preguntado por este periódico, comentó que en el gobierno local no están en contra de esta iniciativa, pero no la consideran prioritaria. "En el pueblo tenemos tres viviendas de entidades bancarias 'okupadas', donde se están produciendo problemas de convivencia, y veríamos más factible que la Generalitat u otra administración nos ayudara a comprarlas y a rehabilitarlas", comenta.

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Por otra parte, señala que el solar está dando respuesta a la falta de plazas de aparcamiento en el pueblo, una escasez en la que también coinciden los nacionalistas. Por último, el alcalde considera que en el municipio "no hay falta de vivienda; lo que tenemos son casas vacías que no afloran al mercado por diversos motivos", por lo que ve más viable actuar sobre estos problemas antes que empezar una promoción nueva de viviendas.