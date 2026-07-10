¿Disfrutar de los conciertos o ver el partido de España en el Mundial?: División de opiniones en el Pirata Beach Fest de Gandia

Entre muchos de los asistentes al Pirata Beach Fest, en Gandia, que arrancó el miércoles pasado, ha surgido un dilema este viernes, al coincidir los conciertos del festival con el partido de cuartos de final del Mundial de Fútbol que enfrentará a España contra Suiza, y que empieza a las 21 horas: ¿"Vamos a las actuaciones o quedamos para ver a La Roja?

Levante-EMV ha salido a la calle este mediodía para preguntar a algunos de los "piratas" que a esa hora tomaban un aperitivo en los bares del paseo de les Germanies, bajo la sombra de los plátanos a esa hora. La encuesta, aunque sin rigor científico, ha arrojado una conclusión: nadie saldrá del recinto para ver el partido, pero muchos estarán pendientes del encuentro a través de su teléfono móvil, viéndolo en directo o siguiéndolo por redes sociales, e incluso agradecerían que la organización pusiera alguna pantalla conectando con TVE dentro de las propias instalaciones.

"Piratas" de Fuente el Fresno (Ciudad Real) y Málaga. / J.C.

Unos amigos llegados de Fuente el Fresno (Ciudad Real) mantienen estas tesis. Ahora bien, a las dos chicas del grupo no les interesa el partido: "Yo no me he hecho un viaje de siete horas en coche sin aire acondicionado para renunciar a los conciertos", apunta. Entre los chicos hacen una porra con el resultado, todos creen que Lamine Yamal marcará algún gol. Otro ironiza con un comentario entre jocoso y de filosofía de barra de bar: "Bélgica perteneció al Imperio español, entonces en realidad es un partido de España contra España".

Grupo de amigos alicantinos. / J.C.

Otro grupo llegado de "Alicante sur", según se describen, esto es, Elda, Crevillent y Benidorm, tienen claro que han venido para ver conciertos. El partido coincide con las actuaciones, en los diferentes escenarios, de En Tol Sarmiento, Al Safir, Narco, Figa Flawas, Reincidentes y La Pegatina.

Grupo de amigos de Barcelona. / J.C.

A otro grupo de catalanes, procedentes de Barcelona, de su área metropolitana, y de Sant Ramon, en la comarca de la Segarra, que están por tercera vez en el Pirata, les interesa bien poco La Roja. "Si fuera una final de la Champions con el Barça 100 % si que lo vería", reconoce uno de ellos. A uno sí le gustaría verlo: "No lo haré por no quedarme solo, pero iré consultando el resultado y los comentarios en directo".

A unos amigos veinteañeros de puntos tan dispares como València, Mislata, Málaga y Mallorca, incluso le gustaría que el partido redujera un poco la afluencia de gente para estar más anchos. "El festival es una excusa para juntarnos y vernos, así que no nos vamos a separar por ver el partido", apuntan.

Por otro lado, a partir de la medianoche, cuando el partido ya habrá finalizado (si no hay prórroga) está programado el concierto de La Fúmiga, dentro de su gira de despedida, y que se espera que sea multitudinario.