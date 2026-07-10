Desvíos de tráfico en Gandia a partir del lunes por las obras de la rotonda de acceso al sur de la ciudad

Las obras de remodelación y ampliación de la rotonda situada en la entrada sur de Gandia, en la confluencia de la avenida de Alacant, la avenida de la Vital y la avenida de Villalonga obligarán a una serie de desvíos de tráfico en esta zona a partir del lunes, 13 de julio. Estos trabajos, como ya adelantó Levante-EMV, están vinculados a la urbanización del sector Sanxo Llop y cambiarán radicalmente este acceso.

La coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso, junto con el jefe del servicio de Infraestructuras y Planificación Urbanística, Josep Blasco, informaron hoy en rueda de prensa de las obras. Contemplan la ampliación del diámetro de la actual glorieta y su desplazamiento al sudoeste para optimizar la circulación y reducir los puntos de conflicto en una zona con una elevada intensidad de tráfico.

Además, se ha ejecutado un nuevo ramal de acceso directo desde la avenida de Alacant hacia la carretera de la Vital, una infraestructura que permitirá descongestionar la rotonda y mejorar la fluidez del tráfico.

«Se trata de una actuación clave para el desarrollo de esta zona de la ciudad y para mejorar la movilidad en uno de los accesos más importantes de Gandia», señaló Alonso.

Tendrán una duración de cuatro meses a causa de la complejidad de las actuaciones previstas en el subsuelo de la zona. Entre los trabajos más relevantes destacan la conexión y renovación del colector principal que presta servicio a buena parte de la comarca, la adaptación de las redes de alumbrado público, telecomunicaciones, agua potable y suministro eléctrico, así como la modificación del túnel del carril bici existente.

Dos fases

Josep Blasco ha explicado que la intervención se desarrollará en dos fases. La primera, que se prolongará previsiblemente hasta finales de septiembre, concentrará todas las actuaciones que afectan el tráfico rodado. Durante este periodo se ejecutarán las demoliciones, los desvíos de servicios, las obras de saneamiento y drenaje, la construcción de firmes y la pavimentación de la nueva glorieta.

Nuevo ramal antes de llegar a la rotonda en una imagen de hace unos días. / J.C.

Una vez finalizada esta fase y ejecutadas las capas principales de asfaltado, la rotonda podrá abrirse provisionalmente a todos los movimientos de circulación, pero seguirán los trabajos en el interior del anillo y en las aceras perimetrales. La segunda fase concluirá a finales de octubre con la colocación de la capa definitiva de rodadura.

El carril bici no se tocará, pero el tramo que quede al desplazar la rotonda se cubrirá parcialmente.

Blasco ha destacado también la complejidad de coordinar la modificación de numerosas infraestructuras existentes, entre ellas redes eléctricas, colectores de saneamiento, conducciones pluviales, una acequia vinculada al río Serpis, redes de agua potable y varios servicios de telecomunicaciones y media tensión que atraviesan el ámbito de actuación.

Plan de movilidad

El ayuntamiento ha diseñado un plan especial de movilidad para minimizar las afecciones a la circulación. Los vehículos que accedan a Gandia desde Bellreguard no podrán realizar la entrada habitual y tendrán que desviarse por un ramal habilitado hasta la rotonda situada junto al supermercado Lidl, donde harán el cambio de sentido para acceder posteriormente a la ciudad a través del Pont d'Alacant.

Por su parte, quienes quieran salir de Gandia en dirección a Bellreguard no tendrán problemas, ya que esta opción permanecerá operativa durante la ejecución de los trabajos.

Plano con los desvíos alternativos. / Levante-EMV

En cuanto a los desplazamientos desde Gandia hacia la zona comercial de la Vital, los conductores tendrán que dar un rodeo más largo; continuar hasta la rotonda del hospital Francesc de Borja, efectuar allí el cambio de sentido y regresar de nuevo en dirección al área comercial.

Desde el ayuntamiento destacan que la actuación permitirá incrementar la capacidad de la glorieta, mejorar la seguridad tanto de los vehículos como de los peatones, renovar las conexiones de los servicios urbanos y dotar este acceso de una mayor resiliencia gracias a la creación de itinerarios alternativos de circulación.

«Estamos ante una obra estratégica que mejorará de manera definitiva la movilidad en la entrada sur de Gandia y garantizará unas infraestructuras más modernas, eficientes y preparadas para el desarrollo del que será Sanxo Llop, posiblemente el distrito sociosanitario más importante de la Comunidad Valenciana», concluyó Alonso.