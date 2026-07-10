El otro Mundial se juega en Gandia: Los lectores eligen entre "Inés y la alegría" (España) y "Tintín" (Bélgica) en los cuartos de final
Las bibliotecas de la ciudad organizan duelos literarios de cuartos de final: "Inés y la alegría" (España) se enfrentará a "Tintín" (Bélgica)
Los títulos han sido seleccionados por el personal
La red de Bibliotecas de Gandia ha puesto en marcha una curiosa iniciativa a través de sus redes sociales; el Mundial de los Libros, donde los lectores decidirán qué obras pasan de ronda y al ganador final del campeonato. Aprovechando la celebración del Mundial de Fútbol, las bibliotecas han organizado su propio torneo, con libros que representan a cada país.
"A partir de los cuartos de final cada eliminatoria tendrá su duelo literario. Dos países, dos libros y una pregunta, ¿Qué libro pasa de ronda?", explican desde el IMAB.
Los días de partido la bibliotecas, a través de su cuenta de Instagram, publicarán una encuesta para que los seguidores decidan qué libros siguen avanzando. Los títulos han sido seleccionados entre el personal de las bibliotecas, aunque desde la red matizan que cada país podría estar representado por otras muchas obras.
Una excepción ha sido Noruega. "Tiene muchos autores y autoras para elegir, pero hemos querido representar este país con 'Noruega', de Rafa Lahuerta, como un pequeño homenaje a una de las novelas valencianas más queridas de los últimos años".
Los duelos literarios de cuartos de final son los siguientes:
- "Las gratitudes" (Delphine de Vigan, Francia) contra "El pan desnudo" (Mohammed Choukri, Marruecos)
- "Inés y la alegría" (España) contra "Tintin: Objectiu la Lluna" (Hergé, Bélgica)
- "Noruega" (Rafa Lahuerta) contra "Orgullo y prejuicio" (Jane Austen, Inglaterra)
- "Rayuela" (Julio Cortázar, Argentina) contra "Heidi" (Johanna Spyri, Suiza).
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