Oliva abrirá tres nuevas fajas perimetrales contra incendios forestales en los próximos meses

El Gobierno de Oliva sigue invirtiendo en la creación de fajas perimetrales para prevenir incendios forestales en el entorno urbano. En este sentido, en los próximos meses el ayuntamiento ejecutará tres más, en las partidas del Tossal Gros de la Font, Panorama II y en el antiguo campamento del Carritxar.

Desde 2024 el ayuntamiento ha invertido 161.523 euros en fajas perimetrales, en concreto en las zonas del Tossal de la Creu norte, Santa Anna norte (2024), Tossal Gros-Bellavista (2025) y este 2026 Tossal de la Creu sur, Santa Anna sur, Sant Antoni, Xiricull, Camí Font del Garrofer y Sant Pere.

El concejal de Medio Ambiente, Enrique Parra, recordó que “el riesgo de incendios siempre existe, más cuando hemos tenido una primavera tan lluviosa y tanta vegetación ahora mismo en las zonas de montaña, pero de lo que se trata es de minimizar el riesgo que podría tener un gran incendio sobre todo para las zonas pobladas y cerca de los terrenos forestales”.

Parra señala que las fajas perimetrales "tienen como objetivo evitar que el fuego que se pudiera ocasionar en la zona forestal llegue al casco urbano. Son una protección de las personas y también de las montañas, puesto que actuarían como cortafuego. Los trabajos consisten en un tratamiento de silvicultura preventiva, con desbroce de matorral, poda de ramas bajas y la tala de pinos para evitar la continuidad de copas, con el objetivo de reducir la carga de combustible y, por lo tanto, la intensidad del fuego al acercarse a las zonas habitadas, además de mejorar la accesibilidad de los equipos de emergencia".

Destaca que el ayuntamiento "está haciendo la mayor inversión en materia de prevención de incendios forestales de los últimos años. En solo dos años hemos adjudicado contratos por un valor de 310.000 euros, provenientes del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino mayormente pero también de la Diputación y la Generalitat. Oliva tiene 1.625 hectáreas de masa forestal, de las cuales 525 son de utilidad pública de propiedad municipal. Tenemos mucho de término municipal forestal, con importantes urbanizaciones, y estas actuaciones son muy necesarias, tanto para proteger al medio ambiente como a las personas y sus casas".

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Joan Mata, matizó que "una parte importante de las subvenciones las hemos destinado a proteger los cascos urbanos de Oliva frente a los incendios forestales. Con las temperaturas extremas, los incendios son cada vez más virulentos y difíciles de controlar. Hemos actuado con fondos europeos, y también de la Generalitat".

La alcaldesa, Yolanda Pastor, añadió que el pasado mas de septiembre "pudimos comprobar la importancia de las actuaciones que estamos realizando en materia de prevención de incendios, con el fuego que sufrimos en los alrededores de las calles Rausell y Alta. En aquel momento, la rápida actuación de los bomberos, y también del ayuntamiento, con la aportación de la cisterna municipal y la cisterna de Fovasa, unida a los cortafuegos que se ejecutaron el mes de octubre de 2024 en las montañas de Santa Anna y el Tossal de la Creu, consiguieron que el fuego quedara rápidamente controlado sin que las llamas llegaran al casco urbano".

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Otras actuaciones ejecutadas por parte del Ayuntamiento de Oliva son la señalización de las urbanizaciones enclavadas en terreno forestal, con la instalación de señalética preventiva y de emergencia en relación con los incendios forestales, y la mejora de la pista forestal de Covatelles. También se está actualizando el Plan Local de Quemas y se prevé hacer lo mismo con el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales.