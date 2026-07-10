El PP impulsa una declaración institucional para exigir la recuperación del tren directo entre Gandia y Madrid

El Grupo Municipal Popular ha presentado una declaración institucional, que esperan que se apruebe por unanimidad, para instar al Ministerio de Transportes a agilizar la finalización de las obras del intercambiador ferroviario de València, que mantienen suspendida la conexión directa por tren entre Gandia y Madrid. En la iniciativa, los populares reclaman un "calendario público y vinculante para la recuperación del servicio directo" entre ambas ciudades.

Cabe recordar que las obras de modernización y electrificación que Adif ejecuta en el intercambiador ferroviario de València han obligado a interrumpir temporalmente esta conexión. El servicio Intercity necesita realizar el cambio al ancho estándar en estas instalaciones y, mientras permanezcan cerradas por las obras, no puede restablecerse la circulación de los trenes.

La conexión directa entre Madrid y Gandia operaba habitualmente desde finales de junio hasta principios de septiembre, con 14 trenes semanales y cerca de 4.000 plazas durante ese periodo. Como alternativa, los viajeros deben desplazarse primero hasta València y, desde allí, completar el trayecto en la línea C1 de Cercanías hasta la capital de la Safor.

Ante esta situación, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Víctor Soler, y el concejal responsable de Movilidad, Vicent Gregori, consideran que la suspensión supone un "grave perjuicio" para la ciudad y recuerdan "los problemas y retrasos que sufre Cercanías".

Respecto a la alternativa planteada por Renfe, Soler sostiene que se trata de "un parche y una falta de respeto hacia Gandia y hacia todos los usuarios". Por su parte, Gregori advierte de que la decisión "no solo perjudica a quienes utilizan habitualmente el tren, sino que supone un golpe directo para la economía y el turismo de Gandia".

En este sentido, el edil ha recordado que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) analizados en estudios de movilidad turística, entre 35.000 y 36.000 madrileños eligen cada año Gandia para disfrutar de sus vacaciones. "Madrid es uno de nuestros principales mercados turísticos y resulta incomprensible que, precisamente en plena temporada alta, Gandia pierda su conexión directa con la capital", ha afirmado. Asimismo, ha añadido que "cuando una ciudad pierde una conexión ferroviaria con Madrid, un alcalde no puede quedarse de brazos cruzados".

Por ello, el PP solicita el respaldo del resto de grupos municipales a la declaración institucional e insta al gobierno local a "buscar soluciones, exigir un calendario para recuperar el servicio, reclamar un refuerzo del transporte por carretera mientras duren las obras y plantarse en Madrid para defender los intereses de los gandienses".

Respuesta del gobierno

El portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Picornell, no se ha referido expresamente a la declaración institucional, aunque sí ha respondido a las críticas formuladas por el PP sobre la suspensión del servicio.

Picornell ha reprochado la actitud de los populares y les ha acusado de utilizar una infraestructura estratégica para el futuro de la ciudad con fines partidistas. "Comparecen para criticar sin aportar ni una sola solución. Lo que deberían explicar es si prefieren que Gandia se quede fuera del Corredor Mediterráneo o si están en contra de una actuación que nos permitirá dar un salto logístico e infraestructural histórico para nuestra ciudad", ha manifestado.

Asimismo, el portavoz municipal ha denunciado lo que considera una "evidente doble vara de medir" por parte del PP. En este sentido, ha recordado la reducción del servicio de Cercanías durante las Fallas de València: "El PP de Gandia guardó silencio cuando la alcaldesa de València dejó a nuestra ciudad sin conexión de Cercanías con la capital durante las Fallas, una decisión que afectó a miles de personas que cada día se desplazaban por motivos laborales, sanitarios o personales. Entonces no vimos ninguna defensa de los intereses de Gandia".

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Por último, Picornell ha rechazado las previsiones negativas planteadas por el Partido Popular a raíz de la supresión temporal del Intercity. "Por mucho que el PP intente generar alarmismo, los datos de ocupación turística están siendo positivos y las previsiones para este verano son buenas. Gandia continúa consolidándose como uno de los principales destinos turísticos del Mediterráneo", ha concluido.