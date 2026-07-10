La reforma del CEIP Sant Miquel de Tavernes de la Valldigna arranca con el montaje de las aulas prefabricadas

Cuenta atrás para el inicio de las esperadas obras de ampliación y reforma del CEIP Sant Miquel de Tavernes de la Valldigna. La actuación, incluida en el Pla Edificant, permitirá modernizar las instalaciones del centro y adaptarlas a las necesidades educativas actuales.

El colegio ya dispone de las aulas modulares que acogerán temporalmente al alumnado durante la ejecución de los trabajos para garantizar la continuidad de la actividad lectiva. La instalación de estos espacios provisionales, contratada por la Conselleria de Educación, se completará a lo largo de las próximas cinco semanas.

Los módulos se ubicarán en dos emplazamientos próximos al centro. La mayor parte de las dependencias docentes se instalarán en el parque del Cantalot, mientras que otros espacios complementarios se habilitarán en el patio exterior de la escuela infantil del CEIP Sant Miquel.

En el parque del Cantalot habrá cinco aulas de Primaria, una biblioteca, un aula de música, un aula de informática, dos aulas de Pedagogía Terapéutica (PT), sala de profesores, despacho de dirección, dos almacenes, un espacio de limpieza, dos aseos para el alumnado y uno para el profesorado.

Por su parte, en el patio de la escuela infantil del CEIP Sant Miquel se instalarán el comedor, un aula de Primaria, un aula de Infantil y un aseo para el alumnado.

Instalación de las aulas prefabricadas. / Levante-EMV

El pleno municipal aprobó por unanimidad en noviembre de 2022 la delegación de competencias propuesta por la Conselleria de Educación para ejecutar esta actuación dentro del Pla Edificant. El presupuesto de las obras asciende a 5,97 millones de euros, IVA incluido.

Desde entonces, el ayuntamiento ha tramitado los procedimientos de contratación, la redacción del proyecto constructivo y los contratos de obra y servicios necesarios para ejecutar una intervención que contempla la mejora de la accesibilidad, la ampliación del centro y la construcción de un nuevo comedor escolar, un gimnasio y otros espacios. Aunque el consistorio no ha fijado una fecha para la finalización de los trabajos, asegura que el calendario previsto se está cumpliendo.

La alcaldesa, Lara Romero, y la concejala de Educación, Encar Mifsud, acompañadas por técnicos municipales y por la directora del CEIP Sant Miquel, Núria Pérez, han visitado los trabajos de montaje de los módulos prefabricados.

Romero ha destacado el esfuerzo realizado por el ayuntamiento para impulsar un proyecto "muy necesario" para la comunidad educativa. "Con estos módulos garantizamos que el alumnado pueda continuar su actividad con normalidad mientras se construye un centro adaptado a las necesidades actuales", ha señalado.

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Por su parte, Mifsud ha subrayado que la llegada de las aulas prefabricadas supone "un paso muy importante" tras años de gestiones y espera. "Seguimos apostando por una educación pública de calidad y por ofrecer a nuestros niños y niñas los espacios que se merecen", ha afirmado.