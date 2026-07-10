La Universitat Autònoma de Barcelona premia a Gandia y a otros 27 municipios valencianos por sus políticas de transparencia

El Urbalab de Gandia ha acogido este viernes el acto de entrega de los Sellos Infoparticipa 2025 Comunitat Valenciana. Se trata de un reconocimiento que concede la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a la transparencia y la calidad de la comunicación pública local de ayuntamientos, diputaciones y otras administraciones públicas. Por primera vez el evento se celebraba fuera de València.

La iniciativa Infoparticipa analizó indicadores de los 545 ayuntamientos valencianos, y acordó que solo 28 de ellos fueran merecedores de este distintivo, un número "por debajo todavía de lo deseable", reconoció la coordinadora del proyecto, Marta Corcoy.

Sin embargo, Gandia ha revalidado, por segundo año consecutivo, el 100 % de cumplimiento de los indicadores evaluados por la UAB, consolidándose cómo el único municipio valenciano de más de 50.000 habitantes que consigue la máxima puntuación en materia de transparencia y acceso a la información pública.

La jornada reunió a representantes institucionales de toda la Comunitat Valenciana, entre los cuales la representante de la UAB, Marta Corcoy; la diputada de Transparencia de la Diputación de Alicante, Cristina García; miembros de la corporación municipal de Gandia; alcaldes, regidores y personal técnico de los municipios reconocidos, así como de varias entidades colaboradoras.

El estudio Infoparticipa evalúa más de 50 indicadores relacionados con la información sobre los representantes políticos, la gestión de los recursos colectivos y económicos, la información sobre el municipio y las herramientas de participación ciudadana.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, agradeció a la UAB la elección de la ciudad como sede de esta edición de los galardones y destacó que se trata de un reconocimiento al trabajo desarrollado durante los últimos años para consolidar una administración abierta y accesible. “Sin tener en cuenta el número de habitantes, Gandia y Onda son los dos únicos municipios que cumplen al 100% los requisitos exigidos", matizó.

Prieto recordó que Gandia fue uno de los primeros municipios valencianos en aprobar una Ordenanza Municipal de Transparencia, en 2017, y aseguró que cumplir con todos los indicadores "supone un aval a las políticas públicas de transparencia, rigor y acceso a la información que hemos impulsado para construir una administración irreprochable”.

Representantes de los ayuntamientos premiados. / Natxo Francés

El alcalde incidió en que este reconocimiento no supone una meta, sino un estímulo para continuar mejorando. “La transparencia se trabaja cada día. No se trata únicamente de cumplir unos criterios, sino de garantizar que la ciudadanía dispone de información clara, accesible y útil para comprender la gestión pública”, afirmó.

Entre las medidas implantadas por el consistorio, Prieto destacó el desarrollo de un portal de transparencia propio, la publicación de la información económica municipal y la puesta a disposición de la ciudadanía de herramientas que facilitan el acceso y la comprensión de los datos públicos.

Iniciativa académica

Por su parte, Marta Corcoy explicó que el proyecto Infoparticipa nació en 2012 como una iniciativa académica para analizar cómo informaban los ayuntamientos a la ciudadanía, incluso antes de la aprobación de las leyes de transparencia.

Según señaló el objetivo siempre ha sido ayudar las administraciones locales a mejorar la calidad de la información pública, fomentar la transparencia y facilitar que la ciudadanía pueda evaluar la gestión municipal. Desde entonces el proyecto ha evolucionado y se ha consolidado como una referencia en el ámbito de la comunicación pública local.

Corcoy explicó que los indicadores analizan aspectos relacionados con la identificación de los responsables políticos, la publicación de información económica y de gestión, la difusión de los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno y la calidad de la información periodística que ofrecen los ayuntamientos.

También explicó que se valoran las herramientas de participación ciudadana y la rendición de cuentas sobre la ejecución de los compromisos adquiridos, los resultados de los procesos participativos y las respuestas a las quejas y solicitudes de información de la ciudadanía.

Subrayó que la transparencia se tiene que entender como “una tarea permanente y no como un esfuerzo puntual vinculado a las evaluaciones”. En este sentido, insistió en la importancia de mantener actualizada la información pública durante todo el año y reconoció el compromiso de los municipios que apuestan para mejorar sus estándares de transparencia.

Durante la ceremonia también fueron reconocidas las diputaciones de Alicante, Castelló y València, así como los ayuntamientos de Ador, Alcalà de Xivert, Alcubles, Benifaió, Benifairó de la Valldigna, Bicorb, Bolbait, Càrcer, Dénia, Espadilla, Elx, Gata de Gorgos, Geldo, Higueruelas, Massalavés, Muro d’Alcoi, Quartell, Rafelbunyol, Santa Pola, Toga, Torrechiva, Tous, València y Onda.