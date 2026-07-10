El vandalismo regresa a la playa de Oliva con varios coches destrozados

Los vecinos de las zonas de Terranova y Burguera, en la playa de Oliva, amanecieron este miércoles con una desagradable sorpresa: las lunas traseras de varios de sus vehículos habían sido destrozadas. Como ha podido comprobar este diario a través de las imágenes facilitadas, al menos siete coches resultaron dañados y, en algunos de ellos, todavía permanecía en el interior la piedra con la que presuntamente se rompieron los cristales.

Se trata del primer gran episodio de vandalismo registrado este verano, una situación que recuerda a la vivida durante la pasada temporada estival.

De hecho, la Asociación de Vecinos del Sector 6 y 19 ya alertó a finales de abril de los primeros incidentes y mostró su preocupación por un posible agravamiento de los problemas con la llegada del verano. En ese momento, ya difundió varios vídeos en los que podían verse gritos, peleas, botellones, contenedores destrozados, golpes a vehículos y daños en viviendas.

«El martes por la noche teníamos el coche aparcado en la calle. Me acosté sobre las dos de la madrugada y, en ese momento, todo estaba en calma. Sin embargo, a las siete de la mañana me despertaron la Policía Nacional y varios vecinos para avisarme de que habían destrozado varios coches», relata uno de los residentes, que pasa cerca de un mes de vacaciones cada verano en esta zona.

Un banco destrozado en la playa de Oliva. / Levante-EMV

Este vecino, que ha preferido mantener su identidad en el anonimato por motivos de seguridad, asegura que cinco vehículos aparecieron con la luna trasera reventada, mientras que otros dos presentaban daños después de que intentaran romper los cristales sin conseguirlo. «Cinco coches tenían la luna trasera reventada, mientras que habían intentado golpear otros dos, pero no habían acertado y, por lo tanto, el daño está en otras zonas del vehículo», explica.

Asimismo, afirma que la Policía Nacional les comunicó que había logrado identificar al grupo presuntamente responsable de los desperfectos. «Nos dicen que los han detenido, pero, seguramente, pronto volverán a estar en la calle», lamenta. No obstante, agradece la rápida intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

La asociación vecinal denuncia que el vandalismo «va en aumento en este barrio». El residente añade: «Yo solo estoy aquí un mes, pero los vecinos que residen más tiempo lo están pasando realmente mal».

Vigilancia y cámaras

Los vecinos reclaman al Ayuntamiento de Oliva que refuerce la vigilancia en la zona e instale cámaras de seguridad para garantizar la tranquilidad y la seguridad de los residentes.

«Acabamos de empezar el verano y ya estamos así. No sabemos qué puede pasar en las próximas semanas, pero el año pasado ya tuvimos que convivir con episodios como este prácticamente a diario», lamenta este vecino.

Como informó este diario, el verano pasado la situación llegó a tal punto que algunos jóvenes que acudían a los locales de ocio de la zona llegaron a entrar en viviendas privadas e, incluso, a bañarse en piscinas particulares.

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Fuentes municipales indican que la alcaldesa, Yolanda Pastor, ha solicitado un informe completo sobre lo sucedido y que no realizará declaraciones hasta disponer de toda la información. Mientras tanto, los vecinos lamentan que todavía esperan los informes relativos a los actos vandálicos y a las molestias registradas durante el pasado verano.