La Banda Municipal de Barcelona actuará en Tavernes de la Valldigna el viernes 17 de julio

La Banda Municipal de Barcelona ofrecerá un concierto extraordinario en Tavernes de la Valldigna el próximo viernes, 17 de julio. La cita es en la Casa de la Cultura a las 19.30 horas. El recital está organizado por la Societat Instructiva Unió Musical (SIUM), en colaboración con el ayuntamiento. La banda barcelonesa, dirigida por José Rafael Pascual-Vilaplana, está considerada una de las formaciones sinfónicas de viento más prestigiosas de Europa.

El concierto se enmarca dentro de la gira que la formación barcelonesa realizará aprovechando su participación en el Certamen Internacional de Bandas de Música Ciutat de València, una circunstancia que ha permitido que Tavernes forme parte del reducido grupo de municipios que acogerán esta banda durante su estancia en la Comunitat Valenciana.

Para la SIUM este concierto "representa un paso importante dentro de la apuesta por acercar al público de la Valldigna grandes formaciones del panorama musical internacional y consolidar a Tavernes como un municipio capaz de acoger acontecimientos musicales de alto nivel".

El programa, bajo el título "Desde Barcelona...", combinará estrenos y grandes obras del repertorio sinfónico para banda, con música de los compositores Eduardo Betes, Joaquín Zamacois, Marc Timón, Rafael Martínez Valls y Amando Blanquer, ofreciendo un recorrido por la tradición y la creación contemporánea vinculada a Cataluña y a la música para banda.

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Las entradas están a la venta en la Escola de Música de la SIUM, de lunes a viernes, de 10 h a 13 horas, con un precio de 5 euros (3 euros para los socios de la SIUM). También se podrán adquirir el mismo día del concierto en la taquilla de la Casa de la Cultura, a partir de las 18.30 horas, hasta completar el aforo.