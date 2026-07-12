La cuerda que salva vidas: así actúa la Unidad de Quads de Gandia en los rescates acuáticos

La playa de Gandia se convierte durante el verano en un punto de encuentro permanente para vecinos y turistas, con actividad prácticamente las 24 horas del día. Desde primera hora de la mañana, son muchos los bañistas que se acercan a la costa para pasear junto al mar, darse un chapuzón o disfrutar de un momento de tranquilidad. También hay quienes, tras una larga noche de ocio, ponen el broche final a la velada contemplando el amanecer desde la arena.

Esta intensa afluencia de personas hace imprescindible garantizar la seguridad de forma permanente. Con ese objetivo, la Policía Local de Gandia mantiene operativo su dispositivo especial de verano, en el que la Unidad de Quads desempeña un papel esencial. El servicio, que se activa durante los meses de mayor afluencia turística, está integrado por doce agentes, aunque el dispositivo puede reforzarse en jornadas de especial afluencia o con motivo de eventos concretos. Su principal misión es intensificar la vigilancia en toda la franja litoral y ofrecer una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia.

Además de sus labores habituales de vigilancia y prevención, desde hace dos años esta unidad está capacitada para intervenir en rescates acuáticos, una especialización con la que cuentan muy pocas policías locales en España. En poco más de una semana ya ha participado en dos rescates, mientras que durante toda la pasada temporada estival realizó cuatro intervenciones de este tipo.

La actuación más reciente tuvo lugar el pasado domingo, cuando dos agentes se adentraron en el mar para auxiliar a tres jóvenes que tenían serias dificultades para regresar a la orilla. El rescate fue posible gracias a la denominada línea de vida, un sistema compuesto por una cuerda de 244 metros que mantiene unido al rescatador con otro agente situado en un punto seguro de la playa. Este dispositivo no solo protege al policía que entra en el agua, sino que también facilita la extracción de las víctimas y aumenta la seguridad y la eficacia de la intervención.

La Unidad de Quads presta servicio las 24 horas del día, complementando así el dispositivo de salvamento y socorrismo de Cruz Roja, operativo entre las 10.00 y las 20.00 horas. «Los agentes pasan todo el turno patrullando la primera línea de playa, por lo que la costa está vigilada en todo momento. Nosotros actuamos cuando Cruz Roja todavía no ha iniciado el servicio o una vez ha finalizado», explica Mario Morant, oficial responsable de la Unidad de Quads.

De hecho, el primero de los dos rescates de este verano se produjo alrededor de las 10:30 horas, coincidiendo con el inicio del servicio de Cruz Roja, cuyos efectivos se incorporaron posteriormente a la intervención. El segundo tuvo lugar a primera hora de la mañana, antes de que los socorristas estuvieran operativos. Morant destaca la utilidad de este recurso, que, según afirma, «ha dado muy buenos resultados y permite proteger tanto al agente como a la persona rescatada».

Antes del inicio de cada temporada estival, los agentes reciben formación teórica y práctica en colaboración con Cruz Roja para perfeccionar los protocolos de actuación en rescates acuáticos. «Tenemos que estar preparados para intervenir cuando sea necesario. Por eso es fundamental que nuestros agentes mantengan una formación continua y estén preparados para actuar en cualquier momento», concluye el oficial.

Otros trabajos

Aunque la línea de vida es uno de los recursos más llamativos de esta unidad, su trabajo va mucho más allá de los rescates acuáticos. La Unidad de Quads vela cada día por el cumplimiento de las ordenanzas municipales de convivencia y playas, además de atender cualquier incidencia.

«Hacemos de todo. Intentamos que se cumplan las ordenanzas de convivencia y de playas, que no entren vidrios ni animales, que no se haga fuego o que no se acampe», explica Morant.

Una de las primeras tareas de cada jornada consiste en delimitar la línea de servidumbre, una franja de entre seis y diez metros junto a la orilla destinada al tránsito peatonal y al paso de los servicios de vigilancia, salvamento y mantenimiento de la playa. Mantener este espacio despejado no solo facilita la rápida intervención de los servicios de emergencia, sino que también mejora la organización.

Según Morant, esta medida ha contribuido a que las familias puedan controlar mejor a los menores, ya que evita que las sombrillas se instalen prácticamente a pie de agua y deja un espacio libre que mejora la visibilidad. «Antes la gente colocaba las sombrillas muy cerca del mar. Ahora se respeta esa distancia y eso nos ayuda también cuando tenemos que buscar a un niño», señala.

De hecho, el oficial asegura que la implantación de esta franja ha facilitado la localización de menores que se desorientan en la playa. Como medida complementaria, este verano la Policía Local repartirá un millar de pulseras identificativas para menores y personas mayores, con el objetivo de agilizar su localización en caso de extravío.

Morant destaca también el comportamiento de los usuarios de la playa. «La gente colabora y cumple. Cuando alguien desconoce la línea de servidumbre y le explicamos su función, normalmente lo entiende y respeta las indicaciones», afirma.

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«Estamos para servir a la ciudadanía siempre que nos necesite», concluye el oficial.