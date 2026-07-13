Beniarjó acoge este lunes la presentación de libro-disco "En temps d'Al-Azraq"

La plaza Ausiàs March de Beniarjó acoge este lunes, 13 de julio, la presentación de libro-disco "En temps d'Al-Azraq", de Just I. Sellés y Eduardo Paniagua. La cita es a las 22 horas, con entrada libre.

La obra recoge un emocionante viaje a la época de Al-Ándalus oriental y permite descubrir la València anterior al rey conquistador Jaume I a través de la literatura, la historia y la música. Durante el acto se proyectará el audiovisual "Els genets d'al-Abbar", entre otros contenidos.