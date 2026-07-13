Beniarjó refuerza la participación vecinal con un nuevo reglamento aprobado por unanimidad

La comunicación entre los ayuntamientos, la ciudadanía y el tejido asociativo es fundamental para conocer sus necesidades e inquietudes. Sin embargo, para que este diálogo sea realmente eficaz y productivo, resulta necesario establecer un marco que favorezca una interlocución clara, ordenada y participativa.

Beniarjó ha aprobado por unanimidad en el último pleno el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, que establecerá el marco de relación entre la ciudadanía, las entidades locales y la administración municipal con el objetivo de fomentar una participación más activa, transparente y efectiva en los asuntos públicos del municipio.

El reglamento ha sido elaborado por el concejal de Participación Ciudadana de Beniarjó, Fernando Sellens (PSPV-PSOE), tras mantener una serie de reuniones con los portavoces de los partidos de la oposición, PP y Compromís, con el fin de alcanzar un consenso en torno al documento. Concretamente, el texto establece diferentes canales para que las personas residentes y las entidades puedan trasladar propuestas, sugerencias e iniciativas al consistorio.

Entre las principales novedades destaca la regulación de las iniciativas ciudadanas, las consultas populares sobre asuntos de especial relevancia para el municipio o la posibilidad de celebrar audiencias públicas para informar y recoger las aportaciones de la ciudadanía.

La norma también refuerza la transparencia institucional, por lo que garantiza una mayor difusión de la actividad municipal y de los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno. Asimismo, promueve la participación de las asociaciones locales mediante el Registro Municipal de Asociaciones y el acceso a recursos y espacios municipales.

Presupuestos participativos

Otro de los aspectos destacados es la consolidación de los presupuestos participativos como instrumento para que la ciudadanía pueda contribuir a definir las prioridades de inversión municipal, una iniciativa que Beniarjó comenzó a implantar hace ya cinco años. Además, se prevé la creación de consejos sectoriales y, a su vez, se da continuidad al Consell d'Infància i Adolescència de Beniarjó como espacio de participación de los más jóvenes.

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El alcalde de Beniarjó, Óscar Barres, señala que este reglamento busca "facilitar la comunicación entre el ayuntamiento y el vecindario y promover una cultura democrática más abierta, moderna y participativa". El primer edil recuerda, además, que un reglamento como este "·debe ser una herramienta útil para cualquier corporación presente y futura, con independencia de quién gobierne, ya que la participación ciudadana no es patrimonio de ninguna ideología, sino un principio básico de la buena gestión pública".