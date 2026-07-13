Beniarjó refuerza la participación vecinal con un nuevo reglamento aprobado por unanimidad
El nuevo reglamento, aprobado por unanimidad, busca fomentar un diálogo más activo, transparente y efectivo en los asuntos públicos municipales
La comunicación entre los ayuntamientos, la ciudadanía y el tejido asociativo es fundamental para conocer sus necesidades e inquietudes. Sin embargo, para que este diálogo sea realmente eficaz y productivo, resulta necesario establecer un marco que favorezca una interlocución clara, ordenada y participativa.
Beniarjó ha aprobado por unanimidad en el último pleno el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, que establecerá el marco de relación entre la ciudadanía, las entidades locales y la administración municipal con el objetivo de fomentar una participación más activa, transparente y efectiva en los asuntos públicos del municipio.
El reglamento ha sido elaborado por el concejal de Participación Ciudadana de Beniarjó, Fernando Sellens (PSPV-PSOE), tras mantener una serie de reuniones con los portavoces de los partidos de la oposición, PP y Compromís, con el fin de alcanzar un consenso en torno al documento. Concretamente, el texto establece diferentes canales para que las personas residentes y las entidades puedan trasladar propuestas, sugerencias e iniciativas al consistorio.
Entre las principales novedades destaca la regulación de las iniciativas ciudadanas, las consultas populares sobre asuntos de especial relevancia para el municipio o la posibilidad de celebrar audiencias públicas para informar y recoger las aportaciones de la ciudadanía.
La norma también refuerza la transparencia institucional, por lo que garantiza una mayor difusión de la actividad municipal y de los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno. Asimismo, promueve la participación de las asociaciones locales mediante el Registro Municipal de Asociaciones y el acceso a recursos y espacios municipales.
Presupuestos participativos
Otro de los aspectos destacados es la consolidación de los presupuestos participativos como instrumento para que la ciudadanía pueda contribuir a definir las prioridades de inversión municipal, una iniciativa que Beniarjó comenzó a implantar hace ya cinco años. Además, se prevé la creación de consejos sectoriales y, a su vez, se da continuidad al Consell d'Infància i Adolescència de Beniarjó como espacio de participación de los más jóvenes.
El alcalde de Beniarjó, Óscar Barres, señala que este reglamento busca "facilitar la comunicación entre el ayuntamiento y el vecindario y promover una cultura democrática más abierta, moderna y participativa". El primer edil recuerda, además, que un reglamento como este "·debe ser una herramienta útil para cualquier corporación presente y futura, con independencia de quién gobierne, ya que la participación ciudadana no es patrimonio de ninguna ideología, sino un principio básico de la buena gestión pública".
Suscríbete para seguir leyendo
- Una violinista de Tavernes de la Valldigna hace historia al convertirse en la segunda española que gana un prestigioso concurso en Polonia
- Oliva captura 27 jabalíes en una sola noche: 'Si no hubiéramos instalado las jaulas, estarían dentro de las casas
- Buscan a una bebé sustraída del Hospital Francesc de Borja de Gandia
- Helados que saben a gloria: las monjas de clausura de Gandia amplían su carta este verano
- Gandia reparte en el Pirata Beach Fest pulseras detectoras de sustancias en la bebida para evitar casos de sumisión química
- La cuerda que salva vidas: así actúa la Unidad de Quads de Gandia en los rescates acuáticos
- La Safor se blinda ante la alerta roja: Piscinas gratuitas en Gandia, suspensión de actividades al aire libre en Oliva o cancelación de procesiones en Tavernes
- El vandalismo regresa a la playa de Oliva con varios coches destrozados