Cuenta atrás para los Moros i Cristians de Oliva

Cientos de personas pudieron disfrutar el sábado pasado en Oliva de la presentación oficial de los cargos festeros de los Moros i Cristians 2026, en el castillo festero ubicado en el Parc de l’Estació. El acto estuvo organizado por la Federació de Moros i Cristians d’Oliva en colaboración con el ayuntamiento. En él se lucieron las filades capitanas de 2026: Mosqueters por el bando cristiano y Marràqueix por el bando moro.

La capitana cristiana Rosana Llopis lució un espectacular traje mosquetero gris con brillantes. Le acompañó su embajadora Andrea García, con un traje con detalles dorados y blancos. Ambas subieron al escenario arropadas por su filada y por debajo de sus "espadas".

Por su parte, el capitán moro José Mañó Mascarell de la Filà Marràqueix lució un traje con los colores de su agrupación, azul y amarillo con cinturón rojo y turbante y botas negras. Le acompañó su amigo y embajador Miquel Mengual con un traje azul con detalles dorados, ambos muy emocionados porque llegaba el momento tan esperado.

El abanderado de la Federació de Moros i Cristians de Oliva 2026 fue Joan Benito, de Marràqueix, que lució con solvencia el estandarte oficial para colocarlo en lo alto del castillo oficial para presidir el acto.

Además se presentaron los abanderados y presidentes de todas las filades. Mosqueters tiene como presidenta a Roser Fuster y abanderado a Josep Ibiza; Masers, capitana del próximo año, que preside Verónica Llorca, tiene como abanderada a la Fallera Mayor de Oliva 2027 Tania Gisbert Amor. Pirates, que preside José Luis de Fuentes, tiene como abanderada a Lola Esteve.

Un momento de la presentación. / Levante-EMV

Por su parte la filada Templaris, que preside Daniel Bravo, tiene este año como abanderada a Emma Masakoy. Contrabandistes, que preside Inés Llopis, tiene como abanderado a Marc Puig y Jaume I, que preside Leandra Mena, tiene como abanderada a Paula Cots.

En el bando moro, la filada capitana Marràqueix, que preside Francisco Escrivà Mata, tiene como abanderada a Aina Calafat; Almoràvits, capitana del próximo ejercicio, que preside Salva Frasquet, tiene como abanderada a Aina Sánchez y Taifes, que preside Maite Gregori, tiene como abanderada a Martina Ferrer.

Mudèjars, presidida por Francisco Ferrer, cuenta este año como abanderada con Lidia Moya; Moriscos, que preside Marta Mestre cuenta como abanderada a Norah Bodí y finalmente la Tuàreg, que preside Miguel Ángel Parra, tiene en esta ocasión como abanderado a Jordi Gregori.

Por otra parte, la Banda Sinfónica de la Associació Artístico Musical de Oliva protagonizó el domingo en la Plaça de la Bassa el Concert de Festes, acompañada por la Colla Sarabanda de Dolçainers i Tabaleters.