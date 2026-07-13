Éxito de la octava edición del Pirata Beach Fest en Gandia

Miles de personas pasaron por la octava edición del Pirata Beach Fest de Gandia, que se desarrolló entre el miércoles y el sábado de la semana pasada. Un año más, desde la organización se hace un balance positivo, y por parte del gobierno local destacan la ausencia de incidentes destacables gracias al dispositivo especial de seguridad desplegado, así como el impacto del evento en la economía local y el turismo.

La noche de mayor afluencia de público fue el sábado, cuando se logró el aforo máximo, con 16.500 personas. En esta edición han actuado artistas como La Gossa Sorda, La Fúmiga, La Maria, Molotov, The Tyets, Talco, Non Servium, Mägo de Oz, Benito Kamelas, Boikot, La Fuga, Alcalá Norte, Els Catarres, Búhos, e incluso King África.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Lydia Morant, agradeció la coordinación entre la Policía Local, el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad, los servicios de emergencia y la organización del festival.

Durante los días del festival se reforzaron los controles en los accesos al recinto, las zonas de taxi y autobús, los aparcamientos, las salidas de emergencia y el llamado Camino Seguro Violeta, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar la movilidad en el entorno del festival.

Vista del recinto de conciertos la noche del sábado. / Pirata Beach Fest

Además, la Policía Local llevó a cabo actuaciones relacionadas con el control de estacionamientos indebidos y conductas incívicas. Hubo retirada de algunos vehículos mal estacionados, y también se intervino contra "taxis piratas", servicios ilegales de transporte que operaban en los alrededores del recinto.

Público en el concierto de La Gossa Sorda. / Pirata Beach Fest

Por otra parte, como informó Levante-EMV, la Policía Nacional detuvo a una persona que había robado una docena de teléfonos móviles.

Por su parte, la concejala de Turismo, Balbina Sendra, destacó el impacto positivo que el festival ha tenido en la hostelería, los hoteles, los campings y los apartamentos, puesto que cada vez son más las personas que acuden al festival y optan por otras formas de alojamiento diferentes de la zona de acampada.