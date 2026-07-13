Gandia entra en la elite de la robótica educativa: el Gandialab Team queda tercero en el mundial de Sídney

El equipo de robótica educativa GandiaLab Team, formado por 11 niños de entre 10 y 14 años de varias localidades de la Safor, que viajó a Sídney para la final del campeonato internacional Asia Pacific Open Championship 2026, celebrado recientemente, ha logrado la tercera plaza. El equipo surgió de la academia Robótica Gandia, que dirige Víctor Rodrigo.

Nada más conocerse la noticia la concejala de Educación, Esther Sapena, expresó su satisfacción por un éxito que "llena de orgullo toda la ciudad" y que demuestra que "el talento, el esfuerzo y el trabajo en equipo de nuestros jóvenes pueden competir y destacar al máximo nivel internacional".

"Hace dos meses anunciábamos su clasificación para este campeonato y hacíamos un llamamiento para que toda la ciudad los ayudara a hacer realidad este sueño. Hoy podemos decir que aquel esfuerzo ha merecido la pena y que Gandia ya forma parte de la elite mundial de la robótica educativa", destaca Sapena.

Los chicos con el proyecto. / Levante-EMV

La regidora también quiso reconocer la tarea del entrenador, Víctor Rodrigo, de las familias y de todas las personas y empresas que han colaborado para que el viaje a Australia fuera posible. "Este premio es el resultado de muchas horas de dedicación, investigación, creatividad y superación. Pero también es la demostración que, cuando una ciudad apuesta por el talento de sus jóvenes, los resultados llegan".

El galardón reconoce el proyecto de innovación desarrollado por el Gandia Lab Team dentro del reto de este año de la First LEGO League, en que el equipo presentó una propuesta innovadora vinculada al mundo de la arqueología, valorada por el jurado internacional entre las mejores del campeonato.