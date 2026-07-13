La Hermandad de la Virgen de la Soledad de Gandia presenta el nuevo logo para su 75 º aniversario

La refundación de la Hermandad de la Virgen de la Soledad de Gandia celebra su 75 º aniversario. Por ello, han creado un distintivo conmemorativo para celebrar estos 75 años. El logo, como señalan, nace con la voluntad de convertirse en una extensión natural de la identidad de la propia hermandad. "Más que la creación de un nuevo logotipo, el proyecto se concibe como una evolución gráfica basada en los símbolos que han acompañado su historia y que forman parte de su esencia", afirman.

La composición. como explican a través de un comunicado, toma como punto de partida los elementos más representativos del escudo: el corazón atravesado por el puñal, la estrella, el hexágono y el monograma mariano. En sus palabras, "todos ellos constituyen referentes visuales profundamente vinculados a la hermandad y son reinterpretados dentro de un lenguaje gráfico capaz de expresar el carácter extraordinario de esta conmemoración".

Integración del número 75

Uno de los aspectos fundamentales del diseño es la integración del número 75 de forma armónica dentro de la composición. Como recoge la hermandad, "lejos de aparecer como un elemento añadido, el aniversario se incorpora al propio corazón, estableciendo una relación visual directa entre la efeméride y el símbolo central de la Hermandad. De este modo, la celebración queda unida a la trayectoria histórica de la institución y a los valores que la han definido a lo largo del tiempo".

El resultado es "una imagen concebida para representar setenta y cinco años de fe, memoria, devoción y continuidad. Un símbolo que evoca la refundación de 1952 y que, al mismo tiempo, proyecta el legado de la Hermandad hacia el futuro, reafirmando la vigencia de sus raíces y la fortaleza de su identidad".

La propuesta visual combina solemnidad y cercanía mediante una cuidada selección cromática. El negro mantiene la sobriedad característica del escudo original, el dorado aporta el carácter conmemorativo propio de una celebración histórica y el tono cálido del corazón introduce una dimensión humana y emocional que refuerza el significado del conjunto.

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El comunicado concluye que "una hermandad trasciende las fechas, los documentos y los emblemas. Su verdadera dimensión reside en las personas que la integran, en las tradiciones que se transmiten de generación en generación, en las vivencias compartidas y en los vínculos que permanecen vivos a lo largo del tiempo. Una historia construida, en esencia, desde el corazón".