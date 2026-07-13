L'Estiuvers de Gandia será este año un homenaje a Josep Piera

El Festival de Poesia de Gandia Estiuvers celebrará este año su sexta edición bajo el lema "Volare", y será un homenaje al escritor Josep Piera, fallecido el pasado mes de abril. Del 31 de julio al 2 de agosto el recital poético y musical propone un recorrido que une poesía y patrimonio, al desarrollarse en tres espacios emblemáticos: la Cova del Parpalló, el castillo de Bairén y la terraza de la Galeria Daurada del Palau Ducal.

Inspirada en "Volare", la canción preferida de Josep Piera, esta edición toma como hilo conductor uno de sus versos más bellos: «Volar es querer y querer es volar». El recital, organizado por la Concejalía de Patrimonio, invita a acercarnos, simbólicamente, al cielo de Piera.

El festival comenzará el 31 de julio en la Cova del Parpalló, con Enric Casasses y Eduard Marco Escamilla, acompañados por la música en directo de Peter Connolly, después de una visita guiada al yacimiento.

El 1 de agosto el público subirá al castillo de Bairén, donde Josep Pedrals y Odile Arqué ofrecerán un recital al atardecer, en diálogo con el paisaje y la memoria del lugar, prolongando esta misma concepción vital y sonora de la poesía.

Finalmente, el 2 de agosto el Palau Ducal acogerá el recital de Marc Granell, gran amigo de Josep Piera, y Sebastià Alzamora, una de las personas más cercanas a Josep Piera. El acto contará, además, con una creación escénica original de Marina Alegre, concebida especialmente para esta edición a partir de los versos de "Mel-o-drama", de Piera.

Todos los recitales estarán precedidos por una visita guiada a los espacios patrimoniales que comenzará a las 19.30 horas y que acabará con la actuación poética, aproximadamente media hora después. La asistencia a los actos de la Cova del Parpalló y del castillo de Bairén será libre hasta completar el aforo. Por el contrario, el espectáculo del Palau Ducal requerirá reserva previa, también hasta completar el aforo.

Las personas interesadas deberán enviar un correo electrónico a: estiuvers@gmail.com, indicando sus datos personales.

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"Con esta sexta edición Estiuvers consolida una propuesta que hace dialogar poesía contemporánea, patrimonio y paisaje, y convierte a la Safor en un escenario privilegiado para celebrar una de las grandes voces de la literatura valenciana contemporánea. Esta vez, bajo una invitación muy clara: volar con las palabras de Josep Piera", apuntaron los organizadores.