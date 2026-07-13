Oliva acoge la primera concentración de pretemporada del Getafe

Oliva vuelve a convertirse en el destino elegido por un equipo de Primera División para preparar su pretemporada antes del inicio de LaLiga. En esta ocasión, el Getafe CF ha escogido la ciudad de la Safor para llevar a cabo el primero de los dos 'stages' previstos en su planificación estival, con el objetivo de sentar las bases físicas y tácticas de la temporada 2025/26.

El conjunto dirigido por José Bordalás ha llegado este lunes a las instalaciones de Oliva Nova Sports tras completar las primeras sesiones de trabajo en la Ciudad Deportiva. Durante toda la semana, la plantilla azulona desarrollará un intenso programa de entrenamientos, diseñado por el cuerpo técnico para reforzar la preparación del equipo. El plan combinará sesiones de trabajo, en algunos casos dobles, con la disputa de encuentros amistosos que permitirán ir afinando el estado de forma de los jugadores.

Como es habitual cada verano, los entrenamientos despertarán el interés de aficionados y curiosos, que se acercarán hasta las instalaciones de Oliva Nova para seguir de cerca la preparación de un equipo de la máxima categoría del fútbol español.

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Además, el Getafe disputará en Oliva el primero de sus compromisos de pretemporada. El conjunto azulón se enfrentará al Reading FC este viernes, a las 19:00 horas, en un encuentro que servirá para que Bordalás empiece a sacar las primeras conclusiones sobre el rendimiento de su plantilla antes del comienzo oficial de la competición.