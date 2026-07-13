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Un pueblo de la Safor de poco más de 270 habitantes reparte gafas para ver el eclipse solar

La localidad ya organizó hace unas semanas una observación solar y una charla divulgativa

Gafas de observación para el eclipse solar en un comercio, en una imagen reciente.

Gafas de observación para el eclipse solar en un comercio, en una imagen reciente. / Francisco Calabuig

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Saray Fajardo

Saray Fajardo

Gandia

Charlas, ensayos de observación y dispositivos especiales. Los municipios de la Safor ultiman los preparativos para disfrutar del eclipse solar que podrá contemplarse desde distintos puntos de la comarca el próximo 12 de agosto.

Como ya avanzó este diario, Gandia prevé una gran afluencia de gente y, por eso, la Junta Local de Seguridad acordó hace unos días reforzar la presencia policial, especialmente en el brazo del Puerto. Concretamente, se desplegará el servicio de drones de la Policía Local con el objetivo de garantizar la seguridad, controlar las concentraciones de personas y asegurar el correcto desarrollo de la jornada.

Almiserà es otra de las localidades que se ha volcado con este fenómeno astronómico. El pasado mes de abril ya organizó una jornada de observación solar que permitió acercar a los vecinos las características del Sol y despertar su interés como antesala de este singular acontecimiento astronómico.

Loa vecinos y vecinas de la localidad también tuvieron una cita con los científicos del Observatorio Astronómico de la Universitat de València y una breve charla sobre el eclipse a cargo de Pau Canet, que no solo es el alcalde de la localidad, sino también investigador.

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Tras el éxito de esta jornada, el consistorio ha adquirido ahora gafas para que los vecinos y vecinas puedan disfrutar del fenómeno. Las personas empadronadas y residentes en la localidad podrán acudir al constitorio para recogerlas de manera gratuita.

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