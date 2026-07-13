La regeneración de las dunas devuelve vida y protección a las playas de Marenys de Rafalcaid y Venècia en Gandia

Gandia ha culminado las obras de regeneración ambiental y mejora de los accesos a las playas de Marenys de Rafalcaid y Venècia, una actuación que ha supuesto una inversión de 385.000 euros financiada íntegramente con fondos europeos Next Generation.

La intervención ha permitido recuperar un espacio litoral de gran valor ecológico a través de la restauración del sistema dunar, la eliminación de especies invasoras, la reintroducción de vegetación autóctona y la reorganización de los accesos a la playa. Además, el proyecto ha contribuido a reforzar la protección de este tramo de costa frente a los efectos de los temporales y a mejorar la integración ambiental de un entorno especialmente sensible.

La intervención tiene una gran importancia desde el punto de vista ambiental, ya que permite mejorar el entorno mediante criterios de sostenibilidad, adaptarse al cambio climático y recuperar el espacio público para la ciudadanía.

Por otra parte, la restauración del sistema dunar, como señala la concejala de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Emergencia Climática, Alícia Izquierdo, supone una herramienta natural de protección. En sus palabras, "las dunas no son solo acumulaciones de arena. Son ecosistemas que se forman por la propia dinámica natural del litoral y que cumplen una función esencial: albergan biodiversidad y actúan como una barrera frente a la entrada del agua durante los episodios de temporal".

Espacio vulnerable por su baja cota

La función del sistema dunar cobra especial importancia en Marenys de Rafalcaid, uno de los puntos del litoral de Gandia, en sus palabras, "más vulnerables por su baja cota y donde la conservación del cordón dunar ayuda a reducir riesgos". En este sentido, la intervención ha permitido reutilizar los sedimentos retirados de la zona final del río Serpis para la propia regeneración de las dunas.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, junto con la coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso, y la concejala Alícia Izquierdo han visitado esta mañana las obras ya ejecutadas.

El primer edil ha destacado la capacidad de Gandia para captar y ejecutar fondos europeos "destinados a transformar la ciudad y mejorar la calidad de vida de las personas". En sus palabras, "estas inversiones tienen una finalidad muy clara: actuar sobre espacios que necesitaban una mejora y preparar mejor nuestra ciudad para los retos de futuro".

Prieto ha recordado que la intervención no solo ha actuado sobre el espacio natural, sino también sobre el uso ciudadano de la playa, ya que se han ordenado los accesos, se ha mejorado el entorno y se ha incorporado nuevo arbolado para generar espacios de sombra y, a su vez, se ha reorganizado el aparcamiento sin eliminar ninguna plaza, sino trasladándolas para proteger mejor el cordón dunar.

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La coordinadora general de Urbanismo ha explicado que el proyecto también ha servido para dar respuesta a diversas peticiones planteadas por el vecindario: "Hemos aprovechado esta actuación para retirar las duchas que estaban ubicadas en la zona más próxima al mar y también, como se ha señalado, los sedimentos acumulados en la desembocadura del Serpis, una demanda vecinal para reducir posibles riesgos de inundación".