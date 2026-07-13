La Safor instala pantallas gigantes y reubica actos para seguir el España-Francia
Numerosos ayuntamientos de la comarca animan a sus vecinos a reunirse para presenciar la crucial semifinal
La Selección Española afronta este martes, 14 de julio, a las 21:00 horas, uno de los partidos más importantes del campeonato. El combinado nacional busca un billete para la gran final del Mundial, aunque antes deberá superar a Francia en una semifinal que se presenta igualada y de máxima exigencia.
Son muchos los vecinos y vecinas de la Safor que este martes se reunirán frente a las pantallas para vivir un partido que puede volver a hacer historia. El combinado de Luis de la Fuente está a un paso de disputar una nueva final del Mundial, un hito que solo se logró en 2010, cuando La Roja conquistó su primera estrella en Sudáfrica.
Con el objetivo de que la afición pueda seguir el encuentro de manera conjunta, numerosos ayuntamientos de la comarca han anunciado que instalaran pantallas gigantes o han adaptado la programación de sus actos para facilitar que residentes y visitantes disfruten de una noche que promete ser inolvidable.
Pantallas gigantes
- Gandia instalará pantallas gigantes para disfrutar del encuentro, tanto en la playa como en la ciudad. Las personas que lo deseen podrán reunirse en la plaza del Ejército Español, conocida popularmente como el Jardinet, o en la pantalla gigante instalada en el Escenario 3 de la playa, en la calle Galicia. Además, los asistentes podrán disfrutar de la mejor música de la mano del Dj Tato Muñoz.
- El Passeig de Tavernes de la Valldigna también se convertirá en el mejor escenario para presenciar la semifinal. Además, el inicio de la 34 edición del Festival Sete Sóis Sete Luas tendrá que esperar un día más. Tras su suspensión el pasado 8 de julio por la alerta roja por elevadas temperaturas, el concierto a cargo del grupo de la Safor No Som de Seattle se iba a llevar a cabo este 14 de julio en el Llac de la Goleta. Sin embargo, el grupo ha decidido retrasarlo hasta el miércoles 15 de julio, a las 20 h, en el mismo lugar para poder presenciar la semifinal.
- L'Alqueria de la Comtessa volverá a instalar una pantalla gigante, como ya ocurrió en cuartos de final, en el campo de fútbol de la localidad. El ayuntamiento anima a los vecinos a vestirse su camiseta de La Roja y a cenar rodeados de la mejor compañía.
- Villalonga, por su parte, vivirá la semifinal en la Casa de la Cultura, donde podrán disfrutar de la emisión en directo.
- Los vecinos y vecinas de Bellreguard podrán presenciar el partido en la plaza del Alcoià de la playa de la localidad. Además, la Filà Almahades ofrecerá servicio de barra a partir de las 19 h. El consistorio también anima a los vecinos a llevar la cena.
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