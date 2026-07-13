La Safor instala pantallas gigantes y reubica actos para seguir el España-Francia

La Selección Española afronta este martes, 14 de julio, a las 21:00 horas, uno de los partidos más importantes del campeonato. El combinado nacional busca un billete para la gran final del Mundial, aunque antes deberá superar a Francia en una semifinal que se presenta igualada y de máxima exigencia.

Son muchos los vecinos y vecinas de la Safor que este martes se reunirán frente a las pantallas para vivir un partido que puede volver a hacer historia. El combinado de Luis de la Fuente está a un paso de disputar una nueva final del Mundial, un hito que solo se logró en 2010, cuando La Roja conquistó su primera estrella en Sudáfrica.

Con el objetivo de que la afición pueda seguir el encuentro de manera conjunta, numerosos ayuntamientos de la comarca han anunciado que instalaran pantallas gigantes o han adaptado la programación de sus actos para facilitar que residentes y visitantes disfruten de una noche que promete ser inolvidable.

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Pantallas gigantes