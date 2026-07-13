Soler (PP) volverá a registrar las cinco propuestas de pactos de ciudad en Gandia "tras un año sin tener respuesta de Prieto"

El portavoz del Grupo Municipal Popular en Gandia, Víctor Soler, compareció este lunes en rueda de prensa para recordar que hace un año los populares presentaron al gobierno local cinco pactos de ciudad con el objetivo de alcanzar grandes acuerdos sobre los principales retos de Gandia, pero "doce meses después el alcalde José Manuel Prieto continúa sin responder a ninguna de las propuestas".

Soler explicó que el año pasado el PP presentó más de 40 medidas concretas en materias como vivienda, seguridad ciudadana, infraestructuras y movilidad, buena política, transparencia y financiación. Lo hicieron, asegura Soler, porque fue el propio alcalde quien, durante el último pleno del mes de julio de 2025, animó al PP a presentar sus propuestas, asegurando que agosto "sería un buen mes para trabajar", y que en septiembre comenzarían a aterrizar medidas concretas. "Nosotros cumplimos con nuestra parte, pero un año después queda demostrado que Prieto no ha cumplido la suya”, subrayó.

“Registramos los cinco pactos, los presentamos públicamente y convocamos cinco reuniones. Un año después seguimos esperando una simple respuesta. Esa es la política de pactos de José Manuel Prieto”, se lamentó.

Pacto por el Civismo

Soler criticó además que el alcalde presentara hace unos días un Pacto por el Civismo "cuando ni siquiera ha sido capaz de responder a las propuestas que el PP le trasladó hace un año", por lo que lo considera "una farsa".

El portavoz popular dijo que este pacto ya aparecía recogido en el borrador remitido por el propio Prieto el 1 de agosto de 2025. “No solo ha tardado un año en convocar esa mesa, sino que además lo ha hecho excluyendo a la oposición", añade.

Soler anunció que el PP volverá a registrar los cinco pactos de ciudad, incorporando nuevas medidas y actualizándolos, pero reconoce que, a falta de diez meses para finalizar la legislatura, "resulta complicado que estos acuerdos puedan desarrollarse plenamente", por lo que, vaticinó, "serán nuestra declaración de intenciones para el gobierno que vendrá a partir de mayo de 2027".

"Cuando sea alcalde de Gandia estos cinco pactos de ciudad saldrán adelante, me sentaré con el líder de la oposición, como debe hacer cualquier alcalde que crea en el diálogo institucional", afirmó. Soler defiende que los grandes retos de la ciudad "no pueden depender de intereses partidistas ni de cálculos electorales, sino que requieren diálogo, consenso y capacidad de llegar a acuerdos".

Respuesta del gobierno local

En respuesta a estas consideraciones el portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Picornell, acusó a Soler de “reaparecer periódicamente con discursos vacíos sobre pactos en los cuales nunca ha creído".

“Resulta sorprendente escuchar a Soler hablar de pactos y consenso cuando ha basado toda su estrategia política a criticar a Gandia y hablar mal de la ciudad cada vez que tiene ocasión. No puede presentarse como adalid del diálogo quien lleva años instalado en una oposición destructiva”, dijo Picornell.

El portavoz municipal señaló que "la principal preocupación de Soler parece ser su actividad en Les Corts y no los asuntos de la ciudad", y añadió que el Gobierno de Gandia "está centrado en gestionar y dar respuesta a los retos de la ciudad, mientras el PP continúa instalado en la crítica permanente. En este sentido, la semana pasada se constituyó Mesa por la Convivencia, un espacio de trabajo que reúne a administraciones, entidades y colectivos".