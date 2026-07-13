Los vecinos podrán decidir las prioridades del Plan Director del Monasterio de la Valldigna

El Plan Director del Monasterio de la Valldigna, ubicado en Simat, da un nuevo paso en su tramitación. Si hace unos meses la Conselleria de Cultura anunció el avance de este documento, que servirá de hoja de ruta para los trabajos de rehabilitación, conservación y puesta en valor del conjunto arquitectónico, ahora es el turno de la ciudadanía.

Los vecinos y vecinas podrán participar en la elaboración del plan a través de propuestas y opiniones con el objetivo de que este documento recoja también la visión y las necesidades de quienes conocen de cerca uno de los conjuntos patrimoniales más emblemáticos de la comarca.

El Ayuntamiento de Simat de la Valldigna ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para formar parte del Proceso de Participación Ciudadana en torno a la elaboración del Plan Director. El consistorio señala que la opinión de los vecinos y vecinas es "fundamental para definir las lineas de actuación que orientarán a la conservación, la protección, la puesta en valor y los futuros usos de este emblemático monumento".

Las personas encuestadas deben responder a diversos apartados relacionados con la valoración del estado de conservación y la imagen estética de este monumento, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), así como señalar las mejoras que consideran necesarias, identificar los elementos que puedan perjudicar su imagen o afectar a su conservación y valorar su potencial turístico.

Intervenciones

Además, entre las cuestiones incluidas en la encuesta, se pregunta a las personas participantes qué tipo de intervenciones consideran prioritarias para el monumento. Entre las opciones figuran la reconstrucción de determinadas zonas, la mejora de los accesos, el refuerzo de la vigilancia, las labores de limpieza y mantenimiento, la realización de excavaciones arqueológicas, la creación de un centro de interpretación o la ejecución de actuaciones de conservación y restauración.

El cuestionario también recoge una pregunta sobre el grado de acuerdo con que las administraciones públicas, como el ayuntamiento, la Generalitat Valenciana o la Conselleria de Cultura, destinen una importante partida presupuestaria a la conservación y restauración del monumento.

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Cabe recordar, como ya informó este diario, que el edificio carecía de estas bases para acometer las actuaciones pese a tratarse de un espacio que es propiedad de la Generalitat Valenciana desde 1991. Además, esta joya se encuentra recogida en el Estatut d’Autonomia como templo espiritual, histórico y cultural del antiguo Reino de Valencia y constituye uno de los principales símbolos de identidad del pueblo valenciano Hasta el momento existía un Programa de Restauración elaborado y dirigido por el arquitecto del monasterio, pero con este plan se guiarán las actuaciones futuras.