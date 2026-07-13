Veolia ejecuta una inversión cercana a los 60.000 euros enfocada a la modernización y digitalización del ciclo del agua en Xeraco

Como parte de su compromiso con la gestión eficiente y sostenible de los recursos hídricos, Veolia, a través de una subvención local, ha finalizado un conjunto de intervenciones clave para la mejora de la infraestructura de abastecimiento de agua en Xeraco. Estas obras, que han supuesto una inversión total de 59.119,64 €, se enmarcan en el plan de modernización y digitalización del ciclo integral del agua que ha puesto en marcha el Ayuntamiento.

Las actuaciones se han dividido en dos grandes proyectos. El primero de ellos, con una inversión de 27.394,29 €, ha consistido en la instalación y digitalización de contadores en las principales captaciones del municipio: los pozos Galera I y Galera II, y el Manantial Font de l'Ull. Así, y tal como ha explicado la gerente territorial de Veolia en la localidad, Laura Gascón, “tras cinco meses de trabajos, que hemos dado por finalizados en junio de 2026, se han instalado contadores ultrasónicos de última generación y se ha digitalizado el sistema del manantial, utilizando además tuberías de acero inoxidable de alta calidad”.

Veolia, a través de una subvención local, ha finalizado un conjunto de intervenciones clave para la mejora de la infraestructura de abastecimiento de agua en Xeraco. / LEV-EMV

“Esta digitalización aportará importantes mejoras para los ciudadanos, ya que permitirá una medición precisa y continua del agua extraída, garantizando la máxima transparencia y una detección temprana de anomalías o averías”, ha remarcado, al tiempo que ha incidido en que “además supondrá un avance en la digitalización y tecnificación del servicio”.

En paralelo, y durante el mes de junio, se ha ejecutado la renovación de la columna de impulsión de la captación Galera I, obra a la que se han destinado 31.725,35 €. Para Gascón, “la sustitución de esta infraestructura era de carácter urgente, dado que su mal estado estaba provocando fugas con importantes pérdidas de agua y un elevado consumo energético, por lo que no haber actuado podría haber dado lugar a un peligro real de desabastecimiento en el municipio”.

Esta renovación previene cualquier situación de emergencia por falta de agua. / LEV-EMV

Por eso, la gerente territorial ha querido poner en valor que “gracias a esta renovación, Veolia garantiza el suministro continuo de agua potable en Xeraco, elimina las pérdidas de agua, reduce el consumo de energía y aumenta la seguridad del servicio, previniendo así cualquier situación de emergencia por falta de agua”.

Con estas actuaciones conjuntas, no sólo se optimiza la gestión municipal y la sostenibilidad del abastecimiento de agua, sino que el municipio se adapta y cumple estrictamente con los requisitos normativos establecidos por la Confederación Hidrográfica del Júcar.