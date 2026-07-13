Vicent Lloret gana el IX Premi de Poesia de Beniopa Francesc Miret

La novena edición del Premi de Poesia de Beniopa Francesc Miret, que convocan en Gandia la Societat Literària Saforíssims, junto con la Junta de Distrito de Beniopa y la Concejalía de Cultura, ya tiene ganador. Se trata del historiador Vicent Lloret Llopis. El jurado ha premiado su poemario titulado "Dissolució poètica d’un mànec".

El jurado ha valorado muy especialmente la singularidad de la propuesta, así como la solidez expresiva y la calidad estética del poema. Se trata de un texto "que destaca por su arquitectura formal, con una reducción progresiva sugerente, y por la potencia de la metáfora central".

A esta edición se habían presentado un total de 50 poemas. La calidad de las obras recibidas ha sido valorada por el jurado del premio. "La diversidad de voces, temas, formas expresivas y estilos poéticos muestra la buena salud literaria de un premio que crece año tras año", apuntaron fuentes de Saforíssims.

El jurado, constituido por Víctor Benavides, Christelle Enguix y Maria Josep Escrivà, no lo ha tenido fácil a la hora de escoger la obra ganadora, dado el alto nivel de las propuestas poéticas presentadas.

Vicent Lloret Llopis nació en Beniopa. Historiador del arte, docente y guía de patrimonio cultural. Compagina la investigación y la divulgación histórica sobre la familia Borja con la escritura. Es miembro del Consell Exectiu del CEIC Alfons el Vell e impulsa iniciativas de promoción cultural y literaria vinculadas al territorio. También es miembro de Saforíssims.

Por otra parte, el jurado ha decidido otorgar una mención especial a los poemas finalistas:

"No me’n recordo", de Georgina Àlvarez Morera.

"Immediatesa", de Joan Martorell Masó.

"Fosses comunes", de Blas Fuentes Benito.

"Elegia", de Josep Manuel Agulló Pastor.

"Danys col·laterals", de David Carreres Lacasa.

El acto de entrega del premio tendrá lugar el día 19 de septiembre. La intención de este cambio de fecha no es otra que dejar pasar el calor del verano y el periodo de vacaciones, con el fin de encontrar una fecha lo más favorable posible para los asistentes.