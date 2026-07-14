Más de 250 participantes dan el pistoletazo de salida a la Semana Deportiva de Miramar

La Semana Deportiva de Miramar 2026 ya está en marcha. Ayer empezaron las primeras competiciones de una de las citas deportivas más esperadas del verano, que hasta el próximo viernes reunirá más de 300 participantes en diferentes modalidades deportivas. Como principal novedad de esta edición, la programación incorpora dos nuevas disciplinas: "pickleball" y natación, ampliando así la oferta deportiva y ofreciendo nuevas opciones de participación para todas las edades.

La programación ha arrancado con los primeros enfrentamientos de las competiciones, que este año cuentan con una gran participación. Entre las modalidades más numerosas destacan los 14 equipos inscritos en pádel, los 8 equipos de fútbol 7 masculino, los 4 equipos de fútbol sala cadete y los 10 participantes en tenis mesa infantil, además de las competiciones de futbolín, raspall, ajedrez y el resto de actividades deportivas programadas a lo largo de la semana.

Uno de los momentos más esperados llegará miércoles a las 20 horas con la celebración de La Milleta, una carrera infantil no competitiva pensada para que los más pequeños disfruten del deporte en un ambiente lúdico y familiar. La actividad pretende fomentar los hábitos saludables y la participación de los niños, convirtiéndose en una de las citas más entrañables de la Semana Deportiva.

La Semana Deportiva se ha consolidado como una de las actividades estivales con más participación del municipio, convirtiéndose en un espacio de convivencia donde personas de todas las edades comparten la afición por el deporte, los hábitos saludables y el trabajo en equipo.

Desde el Ayuntamiento de Miramar se ha querido destacar la apuesta para continuar ampliando la oferta deportiva municipal, incorporando nuevas modalidades que despiertan un interés creciente entre la ciudadanía y fomentan la práctica de la actividad física.

Así mismo, el ayuntamiento agradece la implicación de todas las personas participantes, de los clubes, de los colaboradores y de la organización, que hacen posible que esta programación deportiva continúo consolidándose año tras año.

Las competiciones continuarán celebrándose hasta el viernes en las diferentes instalaciones municipales, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y ofrecer una alternativa de ocio saludable durante los meses de verano.

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El Ayuntamiento de Miramar invita toda la ciudadanía a acercarse durante estos días a animar los participantes y disfrutar del gran ambiente deportivo que se vive en el municipio.