El alcalde de Gandia solicita una reunión con el presidente de la Generalitat para desbloquear los principales proyectos pendientes en la ciudad

El desbloqueo del proyecto de los antiguos Juzgados de Roís de Corella, la ampliación del Hospital Universitario Francesc de Borja o el cumplimiento de los plazos del Centro Integrado de Formación Profesional son algunos de los proyectos que el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, busca abordar con el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. Por ello, el primer edil ha remitido una carta al máximo responsable del Consell en la que solicita formalmente una reunión institucional.

Prieto señala que la iniciativa responde a la voluntad del consistorio de defender los interes de la ciudad desde, en sus palabras, "la lealtad institucional y la colaboración entre administraciones". Añade: "Por encima de las siglas y de los partidos está Gandia". El alcalde insiste en que las administraciones tienen la obligación de trabajar conjuntamente cuando se trata de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Entre las actuaciones que ha trasladado Prieto, y que considera "prioritarias e imprescindibles", se encuentra el desbloqueo del proyecto de los antiguos Juzgados de Roís de Corella, un espacio que permitirá concentrar servicios municipales, de atención a la ciudadanía y de seguridad.

El alcalde ha recordado que el Ministerio del Interior ya ha asumido el compromiso de ampliar la Comisaría de la Policía Nacional de Gandia, por lo que considera necesario que la Generalitat dé ahora el paso definitivo para que esta actuación pueda materializarse.

Prieto también trasladará la necesidad de cumplir los compromisos adquiridos respecto al Centro Integrado de Formación Profesional y, a su vez, ha lamentado "los retrasos acumulados en un proyecto fundamental tanto para Gandia como para toda la Safor, ya que permitirá mejorar la cualificación de los jóvenes, adaptar la formación a las necesidades del tejido productivo y generar nuevas oportunidades laborales". "Los plazos no se están cumpliendo", ha insistido.

Sanidad

Prieto también hace referencia en el documento a algunas medidas en materia sanitaria, como la ampliación del Hospital Universitario Francesc de Borja, especialmente en las áreas de Urgencias y de Cuidados Intensivos, así como una mejor planificación de los recursos asistenciales. En este sentido, también solicita la recuperación de los consultorios auxiliares de Beniopa y Benipeixcar y, a su vez, que se acelere la ampliación del consultorio del Grau.

La mejora de las infraestructuras viarias es otra de las prioridades trasladadas al presidente de la Generalitat. Prieto defiende que la conexión entre la AP-7 y la CV-60 es "una infraestructura estratégica para incrementar la competitividad de Gandia y de toda la comarca, favorecer la movilidad, atraer nuevas inversiones e impulsar el desarrollo económico".

La carta, por último, recoge la necesidad de seguir avanzando en el desarrollo del proyecto del antiguo edificio de Correos, una actuación pendiente en el marco de la comisión mixta entre ambas administraciones que debe definir los futuros usos de un inmueble de gran valor para la ciudad.

El alcalde ha querido remarcar que todas estas cuestiones "no son reivindicaciones partidistas, sino reivindicaciones de ciudad", ya que responden a necesidades reales de los vecinos y vecinas y forman parte del modelo de futuro que Gandia quiere seguir construyendo.

Prieto ha proseguido: "Creo que he demostrado durante todo este tiempo, y lo haré siempre, que para mí Gandia es lo primero y está por encima de todo. Y por eso, por encima de intereses partidistas y de las siglas, mi responsabilidad y mi convicción es pedir ante quien haga falta, gobierne quien gobierne cada administración". En este sentido, ha añadido que "pediré lo que Gandia merece delante de quien sea".

El primer edil ha subrayado que la escasa inversión prevista para Gandia en los presupuestos de la Generalitat es uno de los principales motivos que han llevado al Ayuntamiento a solicitar este encuentro institucional. "Me hubiera gustado que los presupuestos incluyeran más inversiones para Gandia", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que esta circunstancia "es uno de los factores que me impulsa a pedir esta reunión", al tiempo que ha defendido la necesidad de abrir una vía de diálogo porque, a su juicio, "es el momento de hablar".

"Un año ignorando a la oposición"

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, David Ronda, ha asegurado que el primer edil “no tiene ninguna credibilidad para hablar de pactos cuando lleva un año ignorando a la oposición de su propia ciudad”. Concretamente, Ronda ha hecho referencia a las propuestas de pactos de ciudad que el PP registró hace un año con el objetivo de alcanzar grandes consensos para desbloquear los principales problemas de Gandia. Sin embargo, ha denunciado que José Manuel Prieto no ha respondido a ninguna de ellas ni ha querido reunirse con el líder de la oposición, Víctor Soler, pese a que este lleva más de un año solicitando un encuentro para trabajar conjuntamente en esas iniciativas.

“Si Prieto no es capaz de sentarse con la oposición de Gandia, ¿qué credibilidad tiene cuando habla de diálogo institucional? Lleva un año sin responder a cinco propuestas serias para la ciudad y sin querer reunirse con quien representa a miles de gandienses”, ha afirmado. El portavoz popular ha lamentado que el alcalde “prefiera ver a Víctor Soler como un enemigo político en lugar de un aliado para defender los intereses de Gandia”.

Ha añadido: “Ese es el reflejo de un liderazgo débil. Prieto tiene sentado en el pleno a un representante institucional de la Generalitat, dispuesto a colaborar con el ayuntamiento, y ni siquiera es capaz de levantar el teléfono para reunirse con él. Si no sabe dialogar con las personas que trabajan por Gandia, ¿qué aspira a hacer en la Generalitat?.

El portavoz adjunto del Grupo Popular considera que la comparecencia del alcalde no obedece a una agenda propia, sino que es una respuesta directa a la rueda de prensa ofrecida ayer por el Partido Popular, en la que los populares denunciaron precisamente el incumplimiento de los pactos de ciudad planteados hace un año.

Una carta a Pedro Sánchez

El popular también ha exigido que la misma carta que ha anunciado al presidente de la Generalitat también la envíe al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamar las inversiones estratégicas que el ejecutivo central mantiene pendientes con la ciudad.

En este sentido, ha recordado que miles de usuarios continúan sufriendo cada día retrasos, averías y cancelaciones en el servicio de Cercanías, mientras sigue pendiente la recuperación del Intercity que conecta Gandia con Madrid.

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Además, ha enumerado otros proyectos estratégicos que, según ha denunciado, el Gobierno de España mantiene paralizados, como el acceso norte a la playa de Gandia, una infraestructura que conectaría directamente la ciudad con la AP-7; el Centro Oceanográfico, anunciado hasta en cinco ocasiones por la ministra Diana Morant; la transformación de los tinglados del puerto de Gandia; el desdoblamiento y mejora de la N-332 a su paso por la ciudad o el histórico Tren de la Costa entre Gandia y Dénia.