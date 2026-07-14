Bellreguard cierra su piscina municipal por segunda vez en diez días al detectar restos fecales

El Ayuntamiento de Bellreguard se ha visto obligado a cerrar la piscina municipal durante la tarde de este martes tras detectarse, de nuevo, un incidente higiénico por la presencia de restos fecales en el agua. Es la segunda vez en apenas diez días que el consistorio debe clausurar temporalmente las instalaciones por este mismo motivo. Las instalaciones acuáticas ya cerraron al público el pasado 10 de julio coincidiendo con la ola de calor.

Desde el ayuntamiento explican que, por motivos de salud pública, es necesario aplicar el protocolo completo de limpieza y desinfección antes de poder reabrir la piscina.

Asimismo, recuerdan a los usuarios la importancia de respetar las normas de uso de las instalaciones y hacen un llamamiento a las familias para que los niños y niñas que todavía utilizan pañal accedan obligatoriamente con pañal de baño con el fin de evitar este tipo de incidencias y no perjudicar al resto de personas usuarias.

El consistorio ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas y agradece la comprensión de la ciudadanía.

Otras piscinas

Bellreguard no es la única localidad que se ha visto obligada a clausurar su piscina estas últimas semanas. El Ayuntamiento de Villalonga también tomaba esta medida unos días antes por la presencia de restos fecales.

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Por su parte, Oliva también clausuraba sus piscinas, tanto cubierta como descubierta, la semana pasada. El consistorio denunciaba que "el reto marrón" les había obligado a tomar esta decisión. Este desafío, viralizado a través de las redes sociales, consiste en animar a los usuarios a defecar en piscinas públicas para provocar su cierre, un hecho que genera importantes problemas en numerosos municipios durante la temporada estival.