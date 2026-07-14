Beniarjó reparte trampas contra la mosca de la fruta para proteger las primeras cosechas de cítricos
El ayuntamiento impulsa una campaña gratuita para ayudar a los agricultores a prevenir los daños provocados por esta plaga
El Ayuntamiento de Beniarjó ha puesto en marcha una nueva campaña de reparto gratuito de trampas para el control de la mosca de la fruta ("Ceratitis capitata"), una de las plagas que más afecta los cítricos de variedades extraprimerizas y tempranas. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Agricultura que dirige el regidor Fernando Sellens, pretende apoyar al sector agrícola local y contribuir a la protección de las primeras cosechas de la temporada.
Con esta actuación el consistorio facilita a los agricultores una herramienta eficaz para prevenir los daños que esta plaga puede ocasionar en la producción, favoreciendo al mismo tiempo métodos de control más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.
Las personas titulares de parcelas de estas variedades situadas en el término municipal de Beniarjó ya pueden solicitar y recoger las trampas en el ayuntamiento, donde también recibirán toda la información necesaria sobre su correcta distribución y utilización. El reparto se llevará a cabo hasta agotar las existencias disponibles.
Fernando Sellens destaca que “el compromiso del Ayuntamiento de Beniarjó es estar junto a las personas que trabajan y mantienen vivo nuestro campo. Con campañas como esta ofrecemos una ayuda práctica que contribuye a proteger las cosechas y a reforzar un sector tan importante para la economía y la identidad de Beniarjó”.
Desde el consistorio animan a todos los agricultores que cumplan los requisitos, a que soliciten estas trampas, para aprovechar una medida preventiva que forma parte de las actuaciones municipales de apoyo al sector agrícola y de defensa de la citricultura local.
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