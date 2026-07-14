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Las cabras de Les Creus de Tavernes de la Valldigna bajan un año más en busca de agua

Los vecinos vuelven a hacer un llamamiento para llevar agua a los animales y reclaman la instalación de puntos de abastecimiento

El grupo de cabras en Les Fontetes de Cantus.

El grupo de cabras en Les Fontetes de Cantus. / Levante-EMV

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Saray Fajardo

Saray Fajardo

Gandia

Cualquiera que recorra la ruta de les Fontetes de Cantus, en la montaña de les Creus, que cierra la Valldigna por el norte, se encontrará con un grupo de cabras asilvestradas que, con el paso del tiempo, se han habituado a la presencia humana y cada vez se dejan ver más cerca del camino. Aunque para quienes realizan este recorrido por primera vez la escena puede resultar inquietante, su presencia forma ya parte del paisaje habitual para los vecinos de Tavernes de la Valldigna.

Se trata de un rebaño de cerca de una treintena de ejemplares que permanece en la zona desde que quedaron en libertad tras el abandono de la granja que un pastor tenía junto a la Font del Barber. Desde entonces, los animales se han adaptado a la vida salvaje y sobreviven alimentándose de la vegetación que encuentran en la montaña.

Algunas de las cabras.

Algunas de las cabras. / Levante-EMV

Por ello, es relativamente frecuente cruzarse con ellas al recorrer los senderos de Les Creus. Aunque no suelen representar un peligro para las personas, los senderistas recomiendan mantener la distancia, evitar alimentarlas y no realizar movimientos bruscos que puedan alterar su comportamiento.

Quienes frecuentan la montaña aseguran que, como ya ocurrió en años anteriores, los periodos de sequía hacen que las cabras se acerquen cada vez más a las rutas en busca de agua. La ausencia de lluvias durante las últimas semanas, unida a la previsión de que la situación no cambie a corto plazo, ha provocado que su presencia junto a los caminos sea más habitual.

Preocupación

La falta de agua ha vuelto a despertar la preocupación de algunos vecinos de la localidad. En anteriores episodios de sequía, varios residentes llegaron incluso a subir garrafas de agua hasta Les Fontetes de Cantus tras el aviso de senderistas preocupados por el estado del rebaño. El acceso resulta relativamente sencillo gracias a una senda perfectamente habilitada y señalizada que conduce hasta este paraje y otras zonas por las que deambulan los animales. A paso tranquilo, el recorrido apenas requiere media hora. En cuestión de minutos, las cabras vaciaban por completo los recipientes con agua.

El concejal del Partido Popular Carlos Gimeno ha vuelto a alertar sobre la situación, como ya hizo el año pasado. Entonces instó al gobierno local a instalar abrevaderos en las zonas por las que deambula el rebaño durante los meses de mayor calor para garantizar el acceso al agua.

Un grupo de cabras.

Un grupo de cabras. / Levante-EMV

Ahora ha trasladado nuevamente esta propuesta a los técnicos municipales con el objetivo de encontrar una solución. «Espero que se lleve a cabo porque, si no hay agua y el rebaño permanece en la misma zona, existe el riesgo de que algún macho dominante plante cara a los senderistas», señala.

Gimeno, que suele compartir sus rutas por la montaña en redes sociales, asegura que «la montaña está completamente seca y las cabras no se separan de Les Fontetes de Cantus». Además, explica que «el macho dominante se planta en mitad del sendero y no se aparta hasta que el resto del rebaño abandona la senda».

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Junto a los ejemplares adultos también pueden verse numerosas crías, que igualmente se acercan a los caminos con más frecuencia de lo habitual, un comportamiento que muchos excursionistas relacionan con la escasez de agua que sufre la montaña.

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