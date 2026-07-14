El Club Náutico de Oliva invertirá 1,8 millones para quedarse 50 años más en el puerto deportivo de la Generalitat

El Club Náutico de Oliva y la Generalitat han llegado a un acuerdo mediante el cual los socios de la entidad invertirán 1,8 millones de euros hasta el año 2029 y la administración autonómica, titular del puerto deportivo, alargará a partir de ese año la concesión 50 años más, aunque también habría una opción a que fueran 75 años. La actual concesión, que data de 1979, estaba caducada desde 2019, pero el club ya tiene la financiación despejada y un proyecto básico redactado, que está actualmente está en fase de exposición pública.

Así lo anunciaron este martes en una rueda de prensa el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García, la presidenta del Club Náutico de Oliva, Isabel Bolinches, y el gerente de la entidad, José Bartolomé. Al acto también acudieron representantes municipales, encabezados por la alcaldesa, Yolanda Pastor.

Martínez Mus explicó que, tras el bloqueo de la pasada legislatura, el programa inversor pactado permitirá mejorar la seguridad, la accesibilidad y la operatividad del puerto deportivo, y avanzar en la renovación de "una infraestructura clave para Oliva, favoreciendo un puerto más seguro, accesible e integrado con la ciudad y la playa".

Las infraestructuras se adaptarán a las necesidades actuales de usuarios, navegantes y de la actividad náutica. El conseller destacó que estas actuaciones "reforzarán la movilidad peatonal con nuevos accesos, itinerarios más seguros y una mejor conexión entre el puerto, la playa y el núcleo urbano". Además, añadió que el nuevo muelle y el pantalán flotante mejorarán la capacidad operativa del puerto, dando respuesta a la demanda de amarres y optimizando el uso de las instalaciones náuticas.

"Un puente vergonzoso"

Por su parte, Isabel Bolinches, que a la sazón es la única mujer presidenta de un club náutico valenciano, aseguró que los 400 socios "ya han empezado a pagar derramas mensuales" para acometer estas inversiones. El club tiene además una escuela de vela con 150 alumnos y otra de remo con 80 miembros.

La obra más urgente es la rehabilitación integral del puente situado sobre el canal que comunica la dársena pesquera con la dársena interior del puerto, cuya pila central presenta un deterioro provocado por la corrosión. Este puente también une la playa de la Mitja Galta con la de Terranova-Burguera, y es transitado tanto por peatones como por vehículos pesados. Sin embargo, su deterioro es evidente y principal motivo de preocupación de la nueva junta directiva del Náutico. "Es un puente vergonzoso -reconoció Bolinches-, y queremos arreglarlo porque además se utiliza mucho por el pueblo de Oliva".

El puente que se rehabilitará. / J.C.

El proyecto también contempla la renovación de la superestructura del puente, con una nueva barandilla, pavimento de hormigón desactivado e iluminación para reforzar la seguridad.

Por otra parte, está prevista una rampa de acceso al dique norte desde la playa para favorecer la continuidad del itinerario peatonal, así como la renovación del cerramiento perimetral norte mediante una nueva solución que mejorará la integración entre el puerto, la ciudad y la playa.

Asimismo, se adecuará el acceso para camiones al dique norte, se construirá un nuevo muelle y se instalará un pantalán flotante en el canal interior para el amarre de motos acuáticas y pequeñas embarcaciones, con 17 nuevas plazas.

Parte superior del puente, con el paso peatonal enjaulado por seguridad. / J.C.

El presupuesto global del proyecto de mejora integral es de 1.806.244 euros. Las actuaciones contempladas son la rehabilitación estructural del puente (180.912 €); la reurbanización del puente (233.135 €), el acceso de camiones al dique norte (20.493 €), la renovación del cerramiento perimetral norte (46.715 €), el muelle en el canal del dique norte (284.996 €), el pantalán flotante (83.048 €), adecuación de la zona del pantalán corto (364.782 €), y el acceso peatonal sur con 137.772 euros.

Figuración virtual del proyecto básico. / Levante-EMV

Isabel Bolinches agradeció las "facilidades" dadas por el actual Consell para que la inversión llegue a buen puerto, así como la mediación en este asunto del olivense Pepe Todolí, actualmente jefe de gabinete de la Diputación de València, pero que anteriormente fue director general de Economía, en la Conselleria de Hacienda. Y manifestó su voluntad de hacer las cosas bien "porque queremos estar aquí muchos años más".

La prórroga de la concesión demanial del Club Náutico de Oliva se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el pasado 26 de junio de 2026. El proyecto básico entró en un periodo exposición pública de un mes para que se puedan presentar alegaciones o solicitudes de adjudicación. A partir de ahí el club encargará un proyecto constructivo. La idea es extender la concesión durante 50 años.