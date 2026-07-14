Gandia destina 120.000 euros a ayudas para facilitar el acceso a la vivienda a personas vulnerables

La Junta de Gobierno de Gandia aprobó el listado definitivo de personas admitidas y excluidas de la convocatoria de subvenciones destinadas a facilitar el acceso a la vivienda a personas en situación de especial vulnerabilidad, una línea de ayudas dotada con 120.000 euros dentro del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2025.

La coportavoz del gobierno local, Alícia Izquierdo, destacó que «el acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental y estas ayudas permiten dar respuesta a personas que atraviesan situaciones especialmente difíciles. Desde el ayuntamiento continuamos trabajando para que nadie se quede atrás y para que las políticas sociales lleguen a quién más las necesita».

Las subvenciones están dirigidas, entre otros colectivos, a víctimas de violencia de género o sexual, personas desahuciadas de su vivienda habitual, personas sin hogar, refugiadas o con otras circunstancias de vulnerabilidad social, con el objetivo de facilitarles una alternativa residencial estable.

Por otra parte, en materia educativa, la Junta de Gobierno Local aprobó la versión 3.0 del Protocolo Municipal de Absentismo Escolar para los centros educativos sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas obligatorias y FP Básica. La actualización incorpora, entre otras, la nueva metodología de justificación de faltas aprobada por el Consell Escolar Municipal, refuerza las competencias de los Servicios Sociales Municipales y adapta el documento a las necesidades actuales de los centros educativos.

También se dio luz verde a una subvención directa de 16.000 euros a la Fundación Nuestra Señora del Amparo, entidad que gestiona el Preventorio Infantil, destinada a sufragar los gastos de mantenimiento, suministros y personal del centro.

En cuanto al medio ambiente, el gobierno local ha dado cuenta de la solicitud de una subvención de 40.000 euros a la Diputación destinada a continuar desarrollando actuaciones de gestión y conservación en el barranco de Beniopa-Sant Nicolau, dentro de la estrategia municipal de protección y recuperación de los espacios naturales.

Por su parte, la regidora de Cultura y también portavoz del Gobierno, Balbina Sendra, informó de la aprobación de la solicitud de una subvención de 4.087 euros de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades para restaurar y digitalizar dos documentos de gran valor histórico conservados en el Archivo Municipal de Gandia: el "Llibre Sèptim de Racional" (1595-1606) i el "Llibre de Peites", de 1559.

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Finalmente, la Junta de Gobierno Local ha aprobado una subvención nominativa de 50.000 euros a Fomento de AIC para el desarrollo del ciclo Gandiautor 2026, que ofrecerá una programación estable de conciertos durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.