Oliva llama a la calma tras los actos vandálicos en Terranova y Burguera: "Esto no es una ciudad sin ley"

Los vecinos de las zonas de Terranova y Burguera, en la playa de Oliva, denunciaron hace unos días un nuevo acto vandálico que se suma a los episodios registrados durante los últimos veranos y que, en su momento, llevó a los residentes a constituirse en una asociación vecinal para reclamar soluciones y mejorar la seguridad en la zona.

En esta ocasión, la Asociación de Vecinos de los Sectores 6 y 19 ha denunciado daños en hasta siete vehículos estacionados en la urbanización. Algunos de ellos presentaban importantes desperfectos provocados por el impacto de piedras que, en varios casos, todavía permanecían sobre los coches cuando los propietarios descubrieron los daños.

Ante esta situación, la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, recibió el pasado viernes a varios representantes de la asociación para analizar la problemática y trasladarles la información de la que dispone el ayuntamiento sobre la investigación abierta tras los incidentes. En este sentido, la primera edil señalaba que no realizará declaraciones hasta disponer de toda la información.

Identificación

Según confirmó la Policía Nacional a los propietarios de los vehículos afectados, los agentes han logrado identificar al grupo que presuntamente estaría detrás de estos actos vandálicos. El concejal de Comunicación del Ayuntamiento de Oliva, Mario Vidal, explica a este diario que esta información también fue trasladada durante la reunión mantenida con los vecinos.

"Les comentamos que ya tienen identificada a la persona que hizo este acto vandálico, por lo que está controlado. Ahora hay una investigación y ahí se determinará todo", señala Vidal, quien destaca además la rapidez con la que actuaron las fuerzas de seguridad tras producirse los hechos. "Fue una actuación rápida después de los incidentes", añade.

Desde el consistorio insisten en que, pese a la preocupación entre los residentes, se trata de hechos puntuales que también se producen en otras localidades y rechazan que exista una situación de inseguridad generalizada en la playa de Oliva. "No hay ninguna alarma social ni esa zona de la playa es una ciudad sin ley", afirma el edil.

Ese fue precisamente el mensaje de tranquilidad que la alcaldesa quiso trasladar durante el encuentro con los representantes vecinales, en el que aseguró que el ayuntamiento mantiene contacto con los cuerpos de seguridad y seguirá atento a la evolución de la investigación.

No obstante, desde la asociación lamentan que la reunión con la primera edil no se produjera hasta el pasado 10 de julio y aseguran que el encuentro se celebró a petición de su abogado, pese a las múltiples peticiones.

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Por ello, la asociación insiste en la necesidad de reforzar la vigilancia policial durante los meses de verano e instalar cámaras de videovigilancia en los puntos más conflictivos. A su juicio, estas medidas contribuirían a disuadir nuevos actos vandálicos y a garantizar una mayor tranquilidad y seguridad tanto para los residentes como para los visitantes de esta zona del litoral olivense.