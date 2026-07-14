Piles, el municipio de la Safor que vivirá el España-Francia con el corazón partido

Hay un municipio de la Safor donde el partido de semifinales del Campeonato Mundial de Fútbol entre España y Francia, que se disputa este martes en Dallas, se vivirá con mucha intensidad, y para algunos sin una predilección clara entre qué combinado debería ganar. Se trata de Piles.

Allá un gran número de habitantes emigró a Francia en los años 60 del siglo pasado. Hoy allí quedan hijos y nietos de esa primera ola de migrantes, y aquí residentes que regresaron, familiares de ellos, o descendientes que acuden todos los años a veranear al pueblo de sus antepasados, muchos con apartamento en la playa. Se dice que el licor anisado Ricard, originario de Francia, se consume más en Piles que en otros lugares por este motivo.

La alcaldesa, Cristina Fornet, reconoce que el partido se vivirá en el municipio "con el corazón dividido", puesto que también se añaden el resto de turistas galos que estos días pasan allí sus vacaciones. Además, hay residentes, aunque el número es difícil de determinar, que tienen doble nacionalidad.

La semifinal, retransmitida gratuitamente por TVE, se vivirá en espacios comunes como en las cábilas de los Moros i Cristians, bares y chiringuitos de playa. En uno de estos últimos se congregarán numerosos franceses o con experiencias vitales en el país vecino.

En Piles habrá más rivalidad, aunque sea sana, que en Gandia, donde apenas hay 394 empadronados de origen francés, según datos de 2025. Otra zona "caliente" serán los campings de Oliva, donde por estas fechas veranean numerosos turistas franceses.

Hermanamiento

Por otra parte, Piles sigue impulsando el hermanamiento con sendas localidades francesas en las que residen muchos hijos o nietos de los primeros pileros que emigraron. Se trata de La Bouilladisse, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, y Saint-Aunès, en Occitania. Para el primer fin de semana de septiembre está confirmada la visita a Piles de una comitiva municipal de Saint-Aunès encabezada por el alcalde.