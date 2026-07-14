El PP de Gandia analiza en La Nucía la estrategia para convertir el deporte en un motor económico

La Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía es considerada como una de las infraestructuras deportivas de referencia a nivel internacional. Por ello, el portavoz del Grupo Municipal Popular de Gandia, Víctor Soler, y el concejal de Deportes, David Ronda, se han acercado recientemente a este complejo para conocer su modelo de éxito que atrae a deportistas de todo el mundo.

Allí les recibieron el alcalde del Partido Popular, Bernabé Cano, y el concejal de Deportes, Sergio Villalba, para establecer alianzas que permitan impulsar el deporte como motor de desarrollo en Gandia y ampliar “el proyecto deportivo que estamos diseñando para la Gandia del cambio de 2027”.

A lo largo de la jornada, ambos representantes mantuvieron diferentes reuniones de trabajo para intercambiar experiencias sobre la organización de grandes eventos deportivos, la gestión de instalaciones y la promoción del turismo deportivo, uno de los sectores con mayor crecimiento en los últimos años.

Tras la visita, Soler ha destacado que "desde el Partido Popular de Gandia queremos incentivar el binomio deporte y turismo porque estamos convencidos de que es una oportunidad para diversificar el perfil de visitantes que recibe nuestra ciudad durante todo el año y, al mismo tiempo, ofrecer más oportunidades a nuestros deportistas, clubes y entidades".

Referente

El portavoz popular recalca que "La Nucía es un referente a nivel mundial. Si queremos hacer las cosas de la mejor manera posible, tenemos que aprender de los mejores. Venimos a escuchar, a conocer su experiencia y a trasladar a Gandia aquellas iniciativas que puedan ayudar a convertir el deporte en un verdadero motor económico, turístico y social para nuestra ciudad".

En este sentido, Ronda ha asegurado que "Gandia reúne todas las condiciones para convertirse en un destino de referencia para el turismo deportivo, pero hace falta una estrategia ambiciosa y aprender de quienes ya han demostrado que este modelo funciona".

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Con esta visita, el Partido Popular de Gandia reafirma su apuesta por situar el deporte como uno de los pilares estratégicos del futuro de la ciudad, tanto por su impacto en la calidad de vida de los vecinos como por su capacidad para generar actividad económica, atraer competiciones y proyectar la imagen de Gandia a nivel nacional e internacional.