El premiado grupo Lítore Quartet estrena en Gandia la nueva versión del cuento escénico 'Selkie'

El joven cuarteto de saxofones Lítore Quartet estrena en Gandia el cuento escénico "Selkie". Concretamente, la nueva versión de este espectáculo compuesto por Brais González llega al Teatre del Raval el jueves 16 de julio, a las 20 h.

La obra trasladará al público a una de las historias más fascinantes de la mitología celta, inspirada en las costas de Escocia y en unas criaturas con aspecto de foca, que son capaces de adoptar la forma humana. Con un trasfondo basado en las ideas de emancipación y libertad, la narrativa evoluciona entre la tierra y el mar a través de cuatro personajes: Ailsa, una Selkie obligada a vivir fuera del agua; Duncan, un marinero en busca de esposa; Lachlan, un compañero del grupo de focas de Ailsa, y Callum, un fulmor boreal, amigo de Lachlan.

Este proyecto ha sido premiado con el Premio Café Bauhaus 2026 por la institución europea European Union Youth Orchestra, uno de los colectivos internacionales más importantes de la música clásica en todo el mundo.

Tras su estreno en el año 2024, Lítore Quartet presenta ahora una nueva versión del espectáculo de la mano de la directora de escena Laura Moise. En este cuento escénico, se presentan muchas otras novedades como un nuevo diseño de vestuario elaborado por Eva Mula y Pau Fernández, o el añadido de los diseños gráficos de Laia Pellicer.

Lítore Quartet, integrado por Hugo Lomba, Jaime Estévez, Sira Pellicer (vecina de Daimús) y Miquel Flores, llevará este reestreno a otras ciudades como Ribadeo, Cambados y Salceda de Caselas durante el mes de julio.

Historia del cuarteto

Lítore Quartet nace en 2019 en el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears (CSMIB), respaldados por Beatriz Tirado y Xabier Casal como profesores. El cuarteto, con sede en Mallorca, está formado por Jaime Estévez (saxofón soprano), Sira Pellicer (saxofón alto), Hugo Lomba (saxofón tenor) y Miquel Flores (saxofón barítono).

El grupo explora en la diversidad la manera de ofrecer un resultado musical tan único como apasionante. Sus principales intereses radican en dos vertientes: la nueva creación musical y el compromiso con las preocupaciones de la sociedad actual.

Uno de sus principales objetivos como agrupación es el desarrollo mediante el trabajo con compositores actuales. Así, de forma regular realiza el encargo de nuevas obras para la formación.

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El afán por no dejar indiferente al público y explorar nuevos formatos artísticos lleva a Lítore a desarrollar proyectos basados en conceptos innovadores que definen su desarrollo artístico. Con cada propuesta, los valores del grupo se manifiestan a través de un mensaje que intenta sintonizar con las necesidades y reivindicaciones de nuestra sociedad contemporánea.