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Tavernes de la Valldigna finaliza la rehabilitación y mejora de los parques infantiles de la playa

La actuación ha permitido renovar pavimentos, instalar juegos de agua e incorporar zonas de sombra para mejorar la seguridad y el confort

Romero y Mifsud visitan uno de los parques de la playa reformados.

Romero y Mifsud visitan uno de los parques de la playa reformados. / Levante-EMV

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Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

El Gobierno de Tavernes de la Valldigna, que hace un mes acondicionó los accesos a la playa tras los daños causados por el temporal Harry, ha finalizado las obras de mejora y reparación de los parques infantiles de la playa iniciadas hace unas semanas. Una actuación que, entre otras, ha incluido la instalación de zonas de sombra y juegos de agua, según informaron fuentes municipales a través de un comunicado.

Los trabajos han contemplado también la renovación del pavimento de seguridad con caucho, la reparación de los elementos estructurales y complementarios de los juegos infantiles y la instalación de protecciones climáticas, mejoras que garantizan espacios más confortables durante los meses con altas temperaturas.

El objetivo principal de esta intervención ha sido rehabilitar diferentes espacios de juego para garantizar su estabilidad estructural, funcionalidad y seguridad, mejorando así la experiencia de juego de los niños y las niñas durante la época estival.

El proyecto, enmarcado dentro de la subvención concedida por el Gobierno de España, a través del Ministerio de Juventud e infancia, destinada en los municipios afectados por la dana, ha tenido un presupuesto total de 531.465 euros (IVA incluido).

Dentro de este importe, 303.733 euros han sido destinados a la intervención en los parques infantiles de la playa, mientras que el resto se ha invertido en iniciativas psicosociales como el campamento Green Challenge y la escuela Petits Guardians del Planeta, además de proyectos municipales como la reparación y adecuación de la "escoleta infantil" de la playa, o las obras de rehabilitación del Molí Vell.

Los parques se han reformado con la ayuda del Gobierno de España para municipios afectados por la dana.

Los parques se han reformado con la ayuda del Gobierno de España para municipios afectados por la dana. / Levante-EMV

La alcaldesa, Lara Romero, subrayó que “el objetivo de esta actuación es que nuestros niños puedan disfrutar de unos parques infantiles más cómodos, accesibles y adaptados a las altas temperaturas gracias a los nuevos toldos, los juegos de agua, la renovación del pavimento y la incorporación de columpios inclusivos”.

“Desde el Ayuntamiento continuamos trabajando por una Tavernes con espacios públicos más seguros y de calidad para nuestros niños y sus familias”, añadió Romero.

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Por su parte, la concejala de Juventud, Vicen Mifsud, destacó que "esta actuación responde al compromiso del ayuntamiento de ofrecer espacios de juego modernos, inclusivos y adaptados a las necesidades de los niños y las niñas, puesto que los parques infantiles son lugares de convivencia y socialización, y por eso es fundamental que reúnan todas las condiciones de seguridad, accesibilidad y confort".

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