Vicent Enric Belda y Josep Maria Fulquet ganan los Premis Literaris Ciutat de Gandia 2026

Los Premis Literaris Ciutat de Gandia 2026 ya conocen a sus ganadores. El escritor Vicent Enric Belda se ha alzado con el XLVIII Premi Joanot Martorell de Narrativa por su novela Discreta soledad, mientras que Josep Maria Fulquet ha obtenido el LXIV Premi Ausiàs March de Poesía con País natal.

Discreta soledad aborda una historia de amor imposible marcada por el peso del nacionalcatolicismo. La novela narra la relación entre Fernando Martínez Ferri, un comerciante valenciano de naranjas establecido entre Colonia y Lisboa, y Pepita Guillem, una joven perteneciente a una familia acomodada y profundamente católica de un pueblo valenciano. Ambos desean construir una vida juntos, pero el anterior matrimonio religioso de Fernando con una alemana convierte su amor en una larga lucha contra la burocracia eclesiástica.

Construida a partir de las cartas que Fernando escribe a Pepita entre 1945 y 1958, la obra recorre trece años de espera, renuncias y esperanzas frustradas. Mientras él viaja por una Europa marcada por la guerra y la posguerra —entre negocios, espías y desplazamientos de Lisboa a Alemania y Estados Unidos—, ella permanece atrapada en una sociedad dominada por la moral católica, la vigilancia familiar y las convenciones del franquismo.

Con una estructura epistolar y un amplio fresco histórico, la novela reflexiona sobre el poder de las instituciones, el peso de las apariencias y el coste de mantenerse fiel a los propios principios cuando estos chocan con el poder. Discreta soledad retrata una época en la que la Iglesia, la familia y la sociedad podían decidir el destino de dos personas enamoradas.

El jurado, integrado por Valèria Gaillard, Martí Domínguez, Xavier Aliaga y Miquel Berga, bajo la presidencia de Pilar Beltran y con Antoni Ordiñana Palmer como secretario, ha sido el encargado de conceder el galardón a Vicent Enric Belda.

Tres décadas de trayectoria

Escritor y profesor, Vicent Enric Belda cuenta con una trayectoria literaria de más de tres décadas y está considerado una de las voces más sólidas de la narrativa valenciana contemporánea. Su obra abarca tanto la literatura para adultos como la infantil y juvenil y ha recibido algunos de los principales reconocimientos de las letras valencianas, entre ellos el Premi Samaruc, el Premi Vicent Silvestre de Narrativa Infantil —en dos ocasiones—, el Premi Bancaixa de Narrativa Juvenil, el Premi Enric Valor y el Premi València Alfons el Magnànim de Narrativa. Además, su novela La leyenda del amuleto de jade fue seleccionada para los White Ravens, el prestigioso catálogo internacional de la Internationale Jugendbibliothek de Múnich.

Balbina Sendra y Toni Ordiñana. / Àlex Oltra

En la modalidad de poesía, País natal ha sido distinguido con el LXIV Premio Ausiàs March. Se trata de un extenso poema discursivo dividido en doce cantos a través de los cuales Josep Maria Fulquet revisita sus orígenes familiares para ofrecer un retrato incisivo e implacable, con una marcada dimensión generacional y colectiva. La obra establece un diálogo con la tradición poética que va de Dante y Shakespeare a Vinyoli o Robert Lowell, pasando por Baudelaire y T. S. Eliot. A través de la memoria y la reflexión sobre la lengua, el autor compone una lúcida radiografía de un presente marcado por la agonía, la descomposición y la derrota.

El premio ha sido concedido por un jurado formado por Jaume Pont, Maria Josep Escrivà, Rubén Luzón y Simona Škrabec, presidido por Jordi Cornudella y con Antoni Ordiñana Palmer como secretario.

Nacido en Barcelona en 1948, Josep Maria Fulquet publicó sus primeros poemarios a finales de la década de los setenta (Perillosa riba y Platges de temps), a los que siguió De plata pur en 2007. Desde 2016 ha intensificado su producción con títulos como Morir com un riu, Natura d'infinit, Ample vol de la nit y Domini fosc, que le han valido galardones como el Miquel de Palol, el Carles Riba y el Pare Colom. A ellos se suma ahora el Premio Ausiàs March de Gandia 2026 por País natal.

La concejala de Cultura de Gandia, Balbina Sendra, acompañada por el director del Instituto Municipal de Archivos y Bibliotecas (IMAB) y secretario de los jurados, Toni Ordiñana, ha sido la encargada de anunciar este mediodía el fallo de los premios.

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«Un anuncio que adelantamos al mes de julio con el fin de garantizar que los libros, publicados por Edicions 62, estén terminados antes de la gala de entrega, que tendrá lugar el 20 de noviembre y pondrá el broche final a la Tardor Literària de Gandia», ha explicado Sendra.