El arte gráfico y el humor protagonizan las dos exposiciones de la 43 Universitat d'Estiu de Gandia

La programación cultural de la 43 Universitat d'Estiu de Gandia siguió el martes con la inauguración de dos exposiciones que acercan a la ciudadanía el patrimonio artístico, la memoria gráfica y el humor contemporáneo.

La Sala Tossal del Centre Internacional de Gandia UV acoge 'Visca l'arròs! Gutiérrez visita Gandia', mientras que la Casa de la Cultura exhibe 'Estampes en transició. Obra gràfica de la Col·lecció Martínez Guerricabeitia'. Ambas muestras forman parte de las actividades abiertas de la UEG y podrán visitarse durante los meses de julio y agosto.

Dos propuestas que, desde lenguajes muy diferentes —el humor, la memoria festiva y el arte gráfico contemporáneo—, invitan al público a reflexionar sobre la construcción de la mirada, la interpretación de la realidad y el valor del patrimonio cultural como herramienta de conocimiento crítico.

La Sala Tossal acoge hasta el 11 de septiembre 'Visca l'arròs! Gutiérrez visita Gandia', una adaptación de la exposición producida por UVsocietat y presentada inicialmente en el Col·legi Major Rector Peset.

Comisariada por Salvador Albiñana, Vicente Ferrer y René Parra, la muestra recupera el universo creativo de la revista Gutiérrez, una de las publicaciones humorísticas más influyentes de la España del siglo XX, y la figura de su creador, Ricardo García López, K-Hito, referente del humor gráfico moderno y miembro de la denominada Otra Generación del 27.

A través de dibujos originales, revistas, fotografías, documentos y otros materiales gráficos, el recorrido revisita la cultura visual de las décadas de 1920 y 1930 y la relación entre la prensa satírica, las Fallas y la modernidad valenciana.

La itinerancia en Gandia incorpora, como principal novedad, una selección de fotografías históricas del mundo fallero gandiense, fruto de la colaboración de la Federació de Falles de Gandia y del Museu Faller de Gandia, estableciendo un diálogo entre el patrimonio gráfico valenciano y la memoria festiva local. Además, incorpora diversos originales cedidos por Emilia García Robledo, sobrina política de K-Hito y vecina de Gandia.

Para el vicerrector de Cultura, Deportes y Vínculo Social de la Universitat de València, Albert Moncusí, esta itinerancia constituye "un ejemplo del vínculo de la Universitat con una sociedad amplia y diversa", ya que la muestra "se adapta al territorio y dialoga con la realidad cultural de Gandia incorporando su patrimonio fallero".

Durante la inauguración la delegada de la rectora para el programa Universitat-Societat, M.ª Dolores Pitarch, agradeció especialmente la colaboración de Emilia García Robledo en la conservación de los originales, una labor que ha resultado fundamental para preservar el legado documental y artístico del autor. Pitarch destacó también el trabajo de los comisarios de la exposición, "capaces de construir una lógica expositiva que nos ayuda a comprender mejor el universo creativo de K-Hito".

Una mirada a la Transición a través del arte gráfico

Por su parte, la Casa de la Cultura acoge hasta el 29 de agosto 'Estampes en transició. Obra gràfica de la Col·lecció Martínez Guerricabeitia', una selección de 131 obras procedentes de una de las colecciones universitarias de arte contemporáneo más importantes de España.

Comisariada por Felipe Jerez Moliner, la muestra reúne obras de 101 artistas nacionales e internacionales realizadas principalmente durante las décadas de los setenta y ochenta del siglo XX, un periodo marcado por los cambios políticos, sociales y culturales de la Transición y por la renovación de los lenguajes del arte gráfico.

Visita a la exposición de la Casa de la Cultura. / Àlex Oltra

Entre los autores representados figuran nombres como Josep Renau, Roy Lichtenstein, Eduardo Chillida, Antoni Tàpies, Antonio Saura, Rafael Canogar, Juan Genovés, Carmen Calvo, Antoni Miró, Agustín Ibarrola, Equipo Crónica o Equipo Realidad, en una selección que destaca también por su diversidad técnica, con obras realizadas mediante xilografía, aguafuerte, aguatinta, litografía, serigrafía, linograbado, "collage" u "offset".

Durante la inauguración el vicerrector señaló que la exposición reivindica la libertad creativa y el pensamiento crítico, dos valores que, según recordó, comparten tanto la creación artística como la Universitat de València en el ejercicio de su función de servicio público.

Por su parte, el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, agradeció a la Universitat de València la confianza depositada en la ciudad para acoger una muestra que, según afirmó, "reivindica la vigencia de un lenguaje artístico que contribuyó a narrar nuestra historia reciente y se convierte en una ventana abierta al conocimiento, la sensibilidad y el pensamiento".

Organizada por la Universitat de València, a través del Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Vínculo Social y de la Col·lecció Martínez Guerricabeitia, conjuntamente con el Ayuntamiento de Gandia y con la colaboración de la Generalitat Valenciana y Caixa Popular, la muestra llega a Gandia tras haber itinerado por municipios como Alzira, Sagunto, Benicarló, Alaquàs, Albaida o Algemesí.

Noticias relacionadas

"Con la incorporación de estas dos exposiciones la Universitat d'Estiu de Gandia consolida su apuesta por una programación cultural abierta, complementaria a la actividad académica y orientada a fomentar el diálogo entre universidad y sociedad, acercando el patrimonio artístico, la memoria colectiva y la creación contemporánea al conjunto de la ciudadanía", apuntaron fuentes de la Universitat de València.