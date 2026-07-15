Compromís y PP chocan por los presupuestos de la Generalitat y las inversiones sanitarias en Gandia

Los presupuestos de la Generalitat Valenciana han provocado una gran cantidad de reacciones entre los distintos municipios de la Safor y las diferentes formaciones políticas. En este sentido, la portavoz adjunta del Grupo Municipal Compromís Més Gandia, Alícia Izquierdo, ha denunciado que el PP de Pérez Llorca y Víctor Soler, con el apoyo de Vox, "ha vuelto a votar en contra de Gandia" después de que ayer, en Les Corts Valencianes, rechazaran las tres enmiendas presentadas por la formación nacionalista a las cuentas del Consell destinadas a reforzar las infraestructuras sanitarias y sociosanitarias de la ciudad.

Izquierdo ha lamentado este rechazo de "tres enmiendas que reclamaban inversiones para garantizar una sanidad pública de calidad y unos servicios sociales dignos para Gandia. Tres enmiendas. Tres necesidades. Tres negativas".

La primera de las propuestas planteaba incrementar en 300.000 euros la partida destinada a la ampliación del Centro de Salud del Grau, una reivindicación histórica de la ciudad. La portavoz adjunta ha recordado que se trata de una infraestructura que "la propia Generalitat anunció y para la que solicitó al ayuntamiento los terrenos", pero que en los presupuestos únicamente aparece con una consignación de 50.000 euros, una cantidad, en sus palabras, "claramente insuficiente" si existe una voluntad real de ejecutar el proyecto.

Izquierdo ha criticado que, después de meses de trabajo técnico entre el consistorio y la Conselleria de Sanidad, ahora el gobierno valenciano alegue la inundabilidad de la parcela para justificar la paralización del proyecto.

En sus palabras, "es una excusa que no se sostiene. Si el terreno no era viable, ¿por qué la Generalitat pidió al ayuntamiento que iniciara toda la tramitación urbanística? ¿Por qué se han elaborado informes, segregaciones de parcelas y meses de trabajo técnico conjunto? Y, sobre todo, ¿por qué el problema aparece solo ahora, cuando toca invertir?".

Para la dirigente valencianista, "el problema no es urbanístico; el problema es político". "La realidad es que el gobierno de Pérez Llorca ha encontrado en la inundabilidad la excusa perfecta para no ejecutar las infraestructuras sanitarias que Gandia necesita", ha afirmado.

Izquierdo también ha recordado que esta situación resulta todavía "más incomprensible" después de que el PP haya suprimido servicios sanitarios en la ciudad, como los consultorios de Beniopa y Benipeixcar, las urgencias 24 horas de Corea o la atención por las tardes en el consultorio del Raval.

Reforma centros de Atención Primaria

La segunda enmienda presentada por Compromís proponía destinar 400.000 euros a la reforma de los centros de Atención Primaria del Departamento de Salud de Gandia, unas instalaciones que, según Izquierdo, "necesitan una modernización urgente para ofrecer una mejor atención a los profesionales y a los pacientes". "Invertir en Atención Primaria es la mejor manera de reducir las listas de espera, descongestionar los hospitales y garantizar una sanidad pública cercana y de calidad. No hacerlo, ya sabemos lo que supone, porque lo estamos sufriendo", ha advertido. También esta iniciativa fue rechazada por el PP y Vox.

La tercera enmienda reclamaba que la Generalitat incorporara a su planificación la construcción de una residencia pública para personas mayores dependientes en Gandia, una infraestructura que Compromís considera imprescindible ante la falta de plazas públicas tanto en la ciudad como en la comarca.

Izquierdo recalca que "es una necesidad social incuestionable. Cada vez hay más personas dependientes y más familias que no encuentran una plaza pública y se ven obligadas a asumir costes muy elevados o a buscar alternativas lejos de su entorno. Hablamos de personas que han trabajado toda una vida y que merecen envejecer con dignidad, cerca de casa y con unos servicios públicos de calidad".

Respuesta del PP

El portavoz del Grupo Municipal Popular en Gandia, Víctor Soler, ha preguntado a la formación por qué está dispuesta a votar en contra de unos presupuestos de la Generalitat Valenciana que contemplan inversiones sanitarias fundamentales para la ciudad.

Los populares recuerdan que las cuentas autonómicas incluyen la redacción del proyecto para la ampliación del Centro de Salud del Grau y la puesta en marcha de un Punto de Atención Continuada (PAC) de 24 horas, dotado con servicio de radiografías y tecnología innovadora, en el centro sociosanitario Roís de Corella.

“Lo que deberían explicar Compromís y el PSOE es por qué van a votar en contra de unos presupuestos que destinan recursos para mejorar la atención sanitaria de los gandienses. En lugar de poner obstáculos, deberían colaborar para que estas inversiones sean una realidad cuanto antes”, ha afirmado.

El dirigente popular ha recordado que la Generalitat está a la espera de que el Ayuntamiento de Gandia cumpla con una competencia exclusivamente municipal, es decir, la cesión de una parcela que reúna todas las condiciones de legalidad y seguridad para ampliar el actual Centro de Salud del Grau o construir uno nuevo.

En sus palabras, “el mismo gobierno descartó construir allí el Casal Jove del Grau porque reconocía que era una parcela situada en una zona inundable. Si entonces no era segura para un edificio municipal, ¿cómo puede ser ahora válida para un centro sanitario? No se puede jugar con la seguridad de las personas. Después de todo lo que hemos vivido en los últimos años, parece que algunos no han aprendido nada.”

Para el portavoz popular, la actitud mantenida por PSOE y Compromís responde únicamente a intereses partidistas: “Lo que estamos viendo es pura politiquería. En lugar de gestionar las competencias que les corresponden, prefieren hacer oposición a la Generalitat. Presentan enmiendas que son papel mojado porque el dinero ya está consignado".

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En este sentido, Soler ha reclamado lealtad institucional y colaboración entre administraciones para que Gandia pueda aprovechar las inversiones previstas por la Generalitat. Señala que "Gandia necesita administraciones que trabajen juntas, no políticos que utilicen la sanidad como arma partidista".