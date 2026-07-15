Joan Francesc Mira recibe el Premi Roís de Corella 2026 en Gandia por su destacada trayectoria literaria

El escritor, antropólogo, sociólogo, helenista y traductor Joan Francesc Mira recibirá el Premi Roís de Corella 2026 en Gandia por su trayectoria literaria. Se trata de un reconocimiento que se enmarca dentro de los Premis Literaris Ciutat de Gandia 2026 para poner en valor una de las trayectorias intelectuales y literarias más relevantes de la cultura valenciana contemporánea.

Como ya avanzó este diario, el escritor Vicent Enric Belda se ha alzado con el XLVIII Premi Joanot Martorell de Narrativa por su novela Discreta soledad, mientras que Josep Maria Fulquet ha obtenido el LXIV Premi Ausiàs March de Poesía con País natal. Los galardones se entregarán el próximo 20 de noviembre.

La concejala delegada de Cultura, Balbina Sendra, ha señalado que Joan Francesc Mira es "una de las figuras más influyentes de nuestras letras, un autor imprescindible que ha contribuido de manera decisiva a enriquecer la literatura, el pensamiento y la cultura de nuestro país".

La edil también ha destacado el gran número de reconocimientos recibidos por el autor a lo largo de su carrera, entre los que destacan el Premi Joan Fuster d'Assaig, la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Traducció, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes o l'Alta Distinció de la Generalitat Valenciana.

"Para Gandia es todo un privilegio incorporar a Joan Francesc Mira al palmarés del Premio Roís de Corella. Su obra mantiene, además, una vinculación especial con nuestra ciudad gracias a sus estudios sobre la familia Borja y a novelas tan destacadas como Borja Papa, así como al ensayo Els Borja. Família i mite, que han contribuido a divulgar e interpretar con rigor histórico uno de los linajes más universales de Gandia", ha recalcada la edil de Cultura.

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Nacido en Valencia en 1939, Joan Francesc Mira es autor de una extensa producción literaria que abarca la novela, el ensayo, la antropología y la traducción. Entre sus obras más destacadas figuran Els treballs perduts, Purgatori, El professor d'història, El tramvia groc y Tots els camins, además de traducciones de referencia como La Divina Comèdia, L'Odissea o el Nou Testament, consideradas auténticos hitos de la literatura en catalán.